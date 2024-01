Todos los problemas tienen solución menos la muerte. Pero qué pasa cuando el problema está relacionado directamente con la muerte de personas, ¿cómo atender un fenómeno de ese tipo? Las autoridades de Juárez y Chihuahua trabajan para resolver esa situación que genera desconfianza.

El año ha empezado con una serie de crímenes que han marcado las calles. Podría pensarse que no es así por la frecuencia con la que se han presentado desde hace más de una década, pero el efecto negativo sigue ahí. El objetivo es revertirlo sin tener que recurrir al llamado fuego contra fuego.

César Jáuregui, fiscal de Chihuahua, tiene claro que para enfrentar la inseguridad se necesita una estrategia coordinada con los municipios y las autoridades federales. En el discurso puede haber diferencias, pero en las acciones la unidad debe sobreponerse a la politización.

El fiscal estima que en dos meses los casos de homicidio se reducirán. Insiste en que la coordinación es la clave y hay un análisis bien hecho de la situación y como enfrentarla. A eso se deben sumar las acciones de prevención, vigilancia, brindar oportunidades y la actuación integral de todas las áreas de gobierno.

Para el alcalde Cruz Pérez Cuéllar resulta viable establecer un lapso de dos meses para ver resultados positivos. A veces fijarse esos objetivos puede ser un arma de doble filo: si no se consigue, la crítica será poderosa; si se logra, el reconocimiento supera los comentarios negativos.

Esta semana particularmente ha sido sacudida por múltiples homicidios, uno de ellos, el de un hombre que fue identificado como custodio del Cereso de Juárez. No se ha indagado más sobre el tema, pero está claro que algo turbio pasaba con él. ¿Era amenazado?, ¿era cómplice de alguna actividad delictiva?

Si se contrasta la meta que se han puesto las autoridades con lo que sucede en las calles, podría pensarse que es imposible, pero vale darles el beneficio de la duda. Se han presentado situaciones incluso más complicadas y se han atendido y resuelto de forma satisfactoria. Solo queda esperar.

El Frente Amplio por México ha ocupado gran parte de este espacio, y no es para menos, pues el grupo compuesto por el PRI-PAN-PRD busca sacar de la jugada a Morena y sus aliados, y las elecciones de junio podrían ser el escenario perfecto, donde asesten el golpe final.

Antes, tienen que elegir entre sus aspirantes a la Alcaldía: Rogelio Loya, Enrique Serrano, José Luis Canales y René Mendoza. Para las diputaciones federales ya tienen 10 perfiles claros, incluidos el del cantante Tony Meléndez; el líder del PRI, Alex Domínguez, y la diputada Marisela Terrazas.

En ese listado de diputaciones faltaba el nombre de quien competirá por el Distrito 1. Finalmente, tras un análisis en conjunto con asociaciones civiles, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) anunció a Mario Castañeda como su candidato a la diputación.

De acuerdo con Noemí Aguilar, el proceso se hizo de forma armónica y todos los involucrados coincidieron en que el perfil indicado era del Castañeda (no confundir con el actor de doblaje). Aunque no sea un viejo conocido, eso no es problema, pues precisamente se buscaba alguien alejado de los reflectores pero comprometido.

Ahora, los partidos deben esperar los tiempos oficiales para el desarrollo de sus campañas por los 11 distritos del estado. La prioridad, se puede decir, es Juárez, por la cantidad de electores que hay, pero el Frente quiere cubrir todo el estado con sus colores. La gran pregunta siempre es: ¿lo conseguirá?

Y aunque todavía falta un rato para las campañas, el sector empresarial espera con ansias reunirse con los candidatos. No es para menos, entre los problemas que más preocupa a este sector es la seguridad para la inversión, el traslado de mercancías y el desarrollo de proyectos.

También tienen puntos pendientes con el tema de seguridad energética, la ley del Trabajo (que incluye vacaciones, salarios, prestaciones, jornada laboral) y las facilidades para la construcción. Todos esos tópicos serán obligados en las próximas reuniones con las cámaras, tanto a nivel nacional como local.

En Juárez, Nora Yu, presidenta del CCE, espera que los aspirantes acepten su invitación para dialogar. Juárez, por su ubicación privilegiada, es un punto especial para la inversión, pero requiere de un desarrollo integral y de medidas que garanticen el desarrollo seguro de las empresas y las personas.

Hay un pero, Yu se ha relacionado directamente con la aspirante al Senado con Morena, Andrea Chávez. Se integró como representante del sector empresarial. Históricamente, la especialista en aduanas ha sido vinculada al PRI, pero el cambio de colores podría condicionar su relación.