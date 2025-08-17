¿Es neta, menos pobres en México?

México. El país donde los milagros ocurren con la puntualidad de una conferencia mañanera y las estadísticas brotan como baches en las calles de Juárez, sobre todo, estos últimos días de mucha lluvia. En esta ocasión, la presidenta Claudia Sheinbaum —con el aplomo que da estar en Palacio Nacional y el respaldo de las cifras— nos presume una buena noticia: la pobreza se reduce, la recaudación sube y el país va de maravilla... aunque sea solo para algunos que pueden darse vacaciones en lugares, que la gran mayoría de los mexicanos ni tan siquiera soñamos.

Según datos del INEGI, 8.3 millones de mexicanos salieron de la pobreza entre 2022 y 2024. Es decir, todo un récord. Mientras tanto, la recaudación tributaria alcanzó una marca histórica de 3.27 billones de pesos. El Servicio de Administración Tributaria, SAT, aparentemente transformado en una “amable” oficina de servicios al cliente, logró este milagro gracias a su nuevo y simpático sistema para sacar el RFC (y no por la presión fiscal, claro que no). Bueno hasta las aduanas se pusieron las pilas y contribuyeron con 180 mil millones extras, con todo y la presunción de corrupción. Uno pensaría que estamos a nada de convertirnos en Dinamarca, y no solo en el tema de salud.

Pero aquí viene la parte bonita: ¿Cómo se logró reducir la pobreza? Fácil: repartiendo dinero. Programas sociales, remesas desde el extranjero, depósitos en tarjetas bancarias. El dinero fluye del gobierno al pueblo como si no hubiera un mañana, y eso —Dicen— se traduce en menos pobres. Porque si algo hemos aprendido es que dar dinero a alguien automáticamente lo saca de la pobreza. Olvidemos ese detalle molesto de si el ingreso es sostenible, de si hay empleo formal, de si la economía crece o no. Basta con llenar una encuesta, recibir una transferencia y listo: fuera del conteo de pobres y como dijera el clásico, a administrar la abundancia.

Mientras tanto, el crecimiento económico apenas roza el 1%. O lo que es lo mismo: el país no está generando riqueza, pero sí la está distribuyendo con singular alegría. ¿De dónde sale el dinero? De los contribuyentes, por supuesto. Esos héroes anónimos que trabajan, facturan, declaran, y que probablemente están más cerca de caer en la pobreza que de salir de ella, considerando que ahora tienen que mantener al sistema entero a punta de impuestos.

Y ahí está el detalle, diría Cantinflas, ese que nadie quiere ver muy de cerca: ¿Puede sostenerse en el tiempo una política basada en entregar dinero sin generarlo? ¿Qué pasa cuando la base trabajadora no da más, cuando los jóvenes no encuentran empleos formales, cuando los emprendedores no tienen estímulos para iniciar una pequeña empresa y cuando algunos ciudadanos prefieren poner un puesto informal ante su difícil situación económica? Pero, además, ¿qué les decimos a los millones de personas que viven al día?, ¿ellos creerán que estos números alegres son reales?, sobre todo porque, también el Inegi, reconoce que el 34.2% de los mexicanos no tiene servicio de salud, así que, en caso de enfermar, tienen que pagar de su bolsa, tanto médico, como medicinas, y de las similares, porque no alcanza para más. En una de esas, estos mexicanos ya salieron de la pobreza y ni siquiera se dieron cuenta. Puede ser.

En conclusión, celebrar menos pobreza y más recaudación es legítimo, y podríamos decir que hasta necesario. Pero asumir que todo esto es fruto de programas sociales y de un SAT redentor es como pensar que bajar de peso se logra comiendo pastel y pesándose en una báscula que marca de menos. El verdadero reto no está en repartir dinero, sino en construir un país que lo genere. Y para eso, se necesita algo más que estadísticas cuchareadas y discursos alegres. Se necesita crecimiento real, creación de infraestructura, un verdadero combate a la corrupción, una educación de calidad, empleos dignos, inversión productiva, entre muchas otras actividades. Al menos esa, debería ser la idea…