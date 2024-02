En la búsqueda por el poder, aunque se procure la unidad, el compañerismo y tener un objetivo común a la vista, casi siempre hay diferencias. Dentro de los partidos políticos resulta complicado resolver estos desencuentros. Lo que conlleva a conflictos más grandes, y eventualmente a una ruptura.

Las diferencias quedaron demostradas un poco dentro de Morena Chihuahua, que el miércoles reveló algunos de los aspirantes a las alcaldías. En total, se enlistaron 34 nombres para el mismo número de municipios. Hombres y mujeres que buscarán seguir con la llamada Cuarta Transformación.

Por un lado, el aspirante al Senado, Juan Carlos Loera De la Rosa, se quejó por la asignación de candidaturas. Consideró que la dirigencia de Morena en el estado hizo acuerdos que solo ellos saben, sin transparencia. Por otro lado, su sobrina, Brighite Granados, respondió que la falta información al aspirante. ¿Todo queda en familia?

Opinión opuesta fue la del diputado Cuauhtémoc Estrada, quien afirmó que las asignaciones se hicieron por consenso y se lograron acuerdos. El alcalde Cruz Pérez Cuéllar secundó la postura del legislador, y además les deseó suerte a quienes competirán en los 34 municipios.

Las dos posturas se suman a las diferencias que por las asignaciones de las alcaldías de Juárez y Chihuahua. Los militantes que fundaron el partido están en contra de la imposición y de la preferencia a perfiles que tienen poco arraigo dentro del movimiento. El tema no es sencillo.

En Chihuahua, parece que Miguel La Torre, el exdiputado panista, será quien compita por la alcaldía. En el caso de Juárez es más complejo. Pérez Cuéllar busca la reelección, pero Loera impulsa a la síndica Esther Mejía para que se la abanderada. Aparte, Carlos Castillo Pérez, coordinador de Claudia Sheinbaum en Chihuahua, quiere a Rosana Díaz al frente.

De nuevo, en la búsqueda de los puestos más importantes surgen las confrontaciones. Resulta que Morena tiene que vencer primero sus conflictos internos para después pensar cómo hacerle frente a los otros aspirantes. El tiempo juega en su contra y si no se solucionan las diferencias, irán fragmentados a la gran contienda. Los resultados no serán los esperados. Veremos si lo pueden resolver.

Donde quieren demostrar lo contrario es en el Frente Amplio por México, al menos a nivel estatal, porque en el nacional también hay desacuerdos, especialmente por las decisiones que se han tomado en la dirigencia: apoyar a ciertos perfiles, ir en coalición por la presidencia y la llegada de ciertas personas.

Para el caso de Chihuahua se quiere demostrar que la unidad está presente y no hay desacuerdos en la forma en que se reparten las candidaturas. Al menos por ese asunto no se tienen preocupar, lo que les ocupa es el desarrollo de estrategias para no dejar que Morena y sus aliados avancen. Eso está claro.

El Frente ha nombrado Pedro García como el coordinador en Nuevo Casas Grandes. La determinación se hizo después de una encuesta, según informaron los dirigentes estatales del PRI, PAN y PRD. Los partidos tienen una gran oportunidad en ese municipio por lo que ha ocurrido recientemente.

La detención de la antigua alcaldesa, los casos de corrupción en la Policía Municipal y los hechos violentos pueden utilizarse en favor de la campaña. Prometer cambiar el panorama es lo más obvio, lograrlo es el verdadero reto en caso de que las propuestas surtan efecto.

Hablar sobre un posible cierre de la frontera resulta un dolor de cabeza. Muchas personas llevan su vida en dos países, dos ciudades; trabajar o estudia de un lado, vivir en el otro. Cruzar diariamente se ha convertido en una rutina, la cual podría verse cortada en un escenario caótico.

La situación migratoria ha llevado al presidente Biden a plantear el cierre de la frontera, bajo la presión de los legisladores que han condicionado aprobar la ayuda a Ucrania. En medio de ese problemón está la dinámica de las ciudades fronterizas, que va más allá del intercambio comercial.

Para el sector empresarial, el cierre no es la mejor decisión. En el caso de Juárez, la Canaco busca que haya diálogo binacional, alternativas para el control de los flujos migratorios. Que priorice el intercambio comercial para no afectar las cadenas de producción, todo bajo los acuerdos del T-MEC.

Iván Pérez, el exdirector de Desarrollo Económico, ahora con Canaco, ha planteado la integración de un comité binacional que permita analizar la situación y que no se tome una decisión unilateral cuyas consecuencias sean altamente negativas. Puede haber un arreglo, falta que haya disposición.