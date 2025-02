El INE entre apodos y sorteos: ¿En manos de quién estamos?

Recientemente, el Instituto Nacional Electoral (INE) desestimó la solicitud de la ministra Lenia Batres y otras 23 personas para incluir sobrenombres en las boletas electorales. Entre los apodos propuestos se encontraban “ministra del pueblo”, “el ángel de la justicia” y “el defensor del pueblo”, nombres que, más que promover la equidad, desvirtúan la seriedad del proceso. Si de por sí este proceso electoral ya parece una farsa, sumarle estos apodos rimbombantes solo contribuye a rebajar aún más el nivel de quienes, en teoría, deberían aspirar a ser jueces y magistrados altamente calificados. Sin embargo, con la reforma al Poder Judicial, todo apunta a que lo que se premiará será la popularidad, no la preparación, y esto, claramente, no ayuda en nada.

No estamos ante un concurso de popularidad, y mucho menos ante una competencia de ninguna índole, o al menos no debería serlo. Pero, con la absurda propuesta de meter a una tómbola los nombres de los candidatos, lo que se genera es más bien una rifa en la que el más afortunado, y no el más capacitado, terminará siendo el ganador. Claro, todo esto bajo el paraguas de la democracia, un detalle que, si bien necesario, se diluye en la lógica del azar. En este escenario, el estar mejor preparado para ocupar un puesto en el Poder Judicial parece no tener relevancia alguna. Sin embargo, nos siguen vendiendo el cuento de que el pueblo está eligiendo, cuando en realidad se trata de una jugada política más.

El INE, al menos, argumentó que el uso de sobrenombres podría generar votos subliminales, afectando así la equidad electoral. Además, señaló que estos apodos constituirían propaganda electoral y podrían violar la veda electoral al promover autoelogios. Pero, francamente, en este país ya nada sorprende cuando se trata de romper reglas. Los tiempos de campaña se han convertido en un juego de "a ver quién se atreve a más", mientras el INE observa impasible, como si no tuviera la obligación de velar por la legalidad del proceso. La inconsistencia en el cumplimiento de la ley es ya una constante que, al parecer, nadie está dispuesto a corregir.

Por su parte, el Consejo General del INE decidió, por unanimidad, rechazar todas las solicitudes y dejar claro que no se permitirá el uso de sobrenombres en el futuro. La negativa es rotunda, aunque es difícil no pensar que tal decisión es más bien un parche ante el evidente descontrol que se vive en este proceso electoral.

Otro aspecto que sigue generando sospechas es el hecho de que los funcionarios de casilla no podrán contar los votos de manera transparente, es decir, no se permitirá que queden asentados en un acta los resultados de cada casilla. Esto, que forma parte del proceso electoral tradicional, es una medida extraña que no deja de levantar interrogantes. ¿Qué tan interesados están realmente en que los ciudadanos conozcan el rumbo de la elección? Al final, parece que la intención es evitar cualquier forma de transparencia y, simplemente, dar las gracias a los votantes para que se retiren, sin que nunca lleguen a saber qué ocurrió realmente en su casilla.

Por lo menos, las boletas no incluirán esos apodos tan pintorescos que algunos candidatos se autoimponen, como si realmente hubieran ganado esos títulos. Lo que sí ganarán, sin lugar a dudas, son los escaños, y no pasará mucho tiempo antes de que nos demos cuenta de que este experimento de elegir jueces y magistrados mediante el voto popular será uno de los peores errores en la historia política de México. Y esa, francamente, no debería ser la idea…