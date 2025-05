EL ACCESO a la justicia para los pueblos indígenas no puede depender de traducciones literales ni de adaptaciones improvisadas. Durante décadas, estas comunidades en Chihuahua han enfrentado un sistema que no solo les ha sido ajeno, sino que con frecuencia les ha resultado incomprensible y hostil.

A lo largo de los años, numerosas personas han sido procesadas, sentenciadas y encarceladas sin que se tomaran en cuenta su idioma, cultura o forma de entender el mundo. Para quienes hablan una lengua originaria, que viven bajo normas comunitarias distintas o cuya cosmovisión no se ajusta al molde occidental, el acceso a la justicia ha estado lleno de obstáculos.

En ese sentido, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Comunidades y Pueblos Indígenas firmaron un convenio para intentar corregir esa brecha. El acuerdo contempla capacitar al personal de justicia en pertinencia cultural, difundir materiales traducidos a lenguas originarias y establecer enlaces regionales en zonas prioritarias.

El objetivo es que los derechos de los pueblos indígenas no dependan del azar ni de la buena voluntad de un funcionario, sino que estén garantizados de forma estructural.

La gobernadora Maru Campos, el fiscal César Jáuregui y el secretario Enrique Rascón coincidieron en que no puede haber justicia real si no se comprende al otro. Hablar de pertinencia cultural no es solo cuestión de idioma, sino de entender la lógica comunitaria, la forma en que se resuelven los conflictos y lo que representa para una persona indígena enfrentarse a un sistema diseñado sin su participación.

Este esfuerzo busca cambiar las reglas del juego, no se trata solo de traducir códigos legales, sino de replantear cómo se aplican, a quiénes y con qué sensibilidad. Se busca que una persona no sea discriminada por no hablar español. Que no se le niegue la posibilidad de defenderse por no encajar en el molde urbano. Que pueda acudir a una institución sin temor a ser juzgada con base en valores que no comparte ni comprende.

No se trata de dar privilegios, sino de corregir desigualdades históricas. Porque si el Estado no es capaz de escuchar, de adaptarse, de comprender, entonces no hay justicia.

El fiscal César Jáuregui señaló durante la firma que ningún funcionario público puede implementar políticas exitosas si no comprende qué es lo importante para las comunidades a las que sirve.

El convenio claro que no borra décadas de rezago ni compensa todo el daño causado, pero es un primer paso hacia una justicia incluyente.

LA JORNADA electoral del 1 de junio no solo definirá más de 840 cargos del Poder Judicial en todo el país, sino que pondrá a prueba la legitimidad de un proceso que ya está marcado por cuestionamientos, denuncias e incertidumbre.

Desde Chihuahua, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Myriam Hernández Acosta ha mantenido una postura muy clara y no ve voluntad de legitimación, sino una imposición con fines políticos.

Hernández Acosta volvió a cuestionar de forma abierta lo que calificó como una elección “orquestada por el régimen”, carente de garantías de transparencia. Su advertencia llegó acompañada de una crítica directa hacia los llamados “acordeones del Bienestar”, estas listas que en los últimos días han circulado con nombres de candidatos afines a Morena y presuntamente entregadas a beneficiarios de programas sociales para orientar su voto.

Según la magistrada, este tipo de prácticas empañan el proceso y representan una amenaza directa a la independencia judicial.

Sin embargo, la preocupación no es aislada. El Instituto Nacional Electoral ya investiga denuncias que apuntan a acciones similares por parte de funcionarios ligados tanto a Morena como a Movimiento Ciudadano. En Nuevo León, se señala al gobierno estatal por movilizar empleados y repartir materiales con nombres de aspirantes. En la Ciudad de México, las acusaciones siguen una línea similar. En ambos casos, se presume el uso de recursos públicos para incidir en la voluntad del electorado.

La reforma ha sido promovida como un ejercicio de democratización del Poder Judicial. Sin embargo, la ausencia de información clara sobre los perfiles, la falta de campañas públicas de contraste y la difusión de listas con indicaciones de voto transforman lo que pudo ser un ejercicio inédito en una elección con sesgo.

Elegir ministros, jueces y magistrados por voto directo requiere un nivel de información y autonomía ciudadana. Mientras el INE analiza las denuncias, la ciudadanía enfrentará una papeleta extensa, un proceso poco explicado y una narrativa dividida. Aun así, lo que se decide es el futuro del sistema judicial mexicano y su capacidad para actuar libre del poder político.

LA SESIÓN solemne del Congreso del Estado en Ciudad Juárez representó la oportunidad para diputados y funcionarios de hacer una declaración colectiva, que la frontera requiere recuperar su dinamismo y que se le devuelva el lugar que le corresponde en la agenda pública y presupuestal de Chihuahua.

En medio de la conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana, una vez más, se reconoció a esta ciudad por su historia y temple, sin que eso siempre se traduzca en mejoras visibles para su gente.

Desde la tribuna, el representante de la gobernadora en Juárez, Carlos Ortiz fue directo al decir que esta ciudad genera riqueza a un ritmo de 4 millones de dólares por hora y sostiene casi el 90% de las exportaciones del estado. Destacó que miles de camiones cruzan diario sus aduanas, convirtiéndo a esta frontera en uno de los motores más potentes de Chihuahua y del país. Sin embargo, esa fuerza económica no siempre se refleja en su infraestructura, en su seguridad o en sus servicios públicos.

El diputado Francisco Adrián Sánchez Villegas, coordinador de Movimiento Ciudadano, fue más allá al plantear que esta frontera, históricamente rebelde y resistente, sigue cargando con heridas provocadas por el abandono, la violencia y el centralismo. Incluso llamó a que Juárez despierte, se levante y enfrente a sus nuevos enemigos como la indiferencia.

Por su parte, el coordinador de Morena en el Congreso, Cuauhtémoc Estrada, vinculó el momento revolucionario de 1910 con los esfuerzos actuales por transformar el país desde la vía pacífica. Habló de una “revolución de las conciencias” y llamó a hacerla permanente para garantizar más derechos y libertades. Juárez, dijo, es tierra que forja carácter y donde se libraron batallas decisivas que marcaron el rumbo nacional.

El mensaje que cruzó las bancadas fue que Juárez debe ser reposicionado como una ciudad competitiva, moderna y solidaria, pero ese objetivo se alcanzará cuando sin partidismos se pueda concretar inversión, atención constante y voluntad que se traduzca en bienestar para su gente. Porque Juárez no quiere que le reconozcan lo que fue, sino que le ayuden a ser de nuevo lo que puede llegar a ser.

EN EL VECINO estado de Nuevo México, Ken Miyagishima, exalcalde de Las Cruces, anunció su intención de competir por la gubernatura de esa entidad. Ahí en su destape oficial estuvo el presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar.

Durante su administración de 2007 a 2023, Miyagishima promovió el trabajo conjunto entre ciudades fronterizas en temas como seguridad pública, atención a migrantes y coordinación binacional. Esa cercanía se mantuvo firme con Juárez, con quien sostuvo una agenda de cooperación que ahora podría extenderse si logra la candidatura demócrata y posteriormente la gubernatura.

Pérez Cuéllar destacó esa relación, señalando que, aunque la decisión corresponde a los votantes de Nuevo México, conoce personalmente el compromiso de Miyagishima con la región y lo considera una figura que podría fortalecer aún más los lazos transfronterizos.

Las ciudades de Juárez, El Paso y Las Cruces forman una región con más de 2.5 millones de habitantes, que comparten problemas y dinámicas sociales y económicas. Miyagishima subrayó esta idea durante su anuncio, al decir que “Somos la misma gente, la misma región”.

En una etapa en la que los temas migratorios y de seguridad suelen dividir posturas en ambos lados de la frontera, resulta significativo que un aspirante a gobernador estadounidense exprese su voluntad de reforzar los lazos con México. Reconoció a este país como su “vecino número uno” y expresó su deseo de seguir trabajando de manera cercana con Juárez.

Este tipo de acercamientos no siempre figuran en las grandes agendas diplomáticas, pero son clave para mantener la colaboración cotidiana entre ciudades que comparten mucho más que una línea divisoria.