CHIHUAHUA no puede entregar lo que no tiene. En medio de una de las sequías más severas de su historia reciente, el estado se encuentra catalogado por la Comisión Nacional del Agua como el único en el país con condiciones de extrema sequía. Ante ese escenario, resulta inviable cumplir con el compromiso de entrega de agua a Estados Unidos, estipulado en el tratado internacional de 1944.

Así lo expuso la gobernadora Maru Campos, quien reiteró su disposición a encontrar soluciones mediante diálogo y acuerdos bilaterales. No se trata de evadir responsabilidades ni de cerrar la puerta a la cooperación. Simplemente, el agua no está. Y nadie puede dar lo que no tiene.

El problema no es nuevo, pero sí se ha agudizado. Desde hace tres años, las precipitaciones han sido mínimas y la presión por parte del Gobierno de Estados Unidos ha ido en aumento. La amenaza del presidente Donald Trump de imponer aranceles o sanciones ante un incumplimiento solo enciende más una situación que requiere entendimiento, no imposición.

Campos Galván ha señalado que hay disposición por cumplir y honrar los compromisos que tiene la entidad con el Gobierno de Estados Unidos y específicamente con Texas, pero no existen posibilidades de enviar agua.

Debido a lo anterior, la apuesta es buscar abrir mesas de trabajo, revisar las condiciones actuales y construir acuerdos que reconozcan la realidad climática del estado.

Ante el complicado panorama, este martes, la gobernadora acudirá a la Ciudad de México para entablar diálogo con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y autoridades de la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Desarrollo Rural federales. El objetivo de la reunión es abordar el adeudo de agua de México con Estados Unidos y defender los intereses de Chihuahua en materia hídrica.

Cumplir con tratados internacionales no debe significar condenar a regiones enteras a la escasez o poner en riesgo su seguridad hídrica.

CIUDAD JUÁREZ necesita un Centro de Convenciones, es una demanda añeja y una pieza estratégica para diversificar la economía local, atraer turismo de negocios y consolidar su papel como ciudad binacional. Pero construirlo a costa de uno de los pocos espacios de esparcimiento en la ciudad no pareciera ser una solución.

A pesar de que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado (Sedue) ya ha expresado su negativa, empresarios locales continúan empujando la idea de construirlo dentro del Parque Central. El argumento, es que dicen, hay una zona de “poco uso” que podría aprovecharse.

De acuerdo con el presidente en turno del CCE, Héctor Núñez Polanco, el parque en su sección oriente, cuenta con un total de 22 hectáreas, de las cuales, se requieren sólo cinco para construir el Centro de Convenciones.

Es importante señalar que el decreto por el que se otorgó al Gobierno del Estado el terreno del Parque Central especifica que debe desarrollarse como un parque. Por ello, se requiere la autorización de la Federación.

Durante una reunión con el CCE, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar dio a conocer que en su próxima visita a la CDMX espera reunirse con la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel para hablar del proyecto, mostrarle el documento del decreto y buscar la autorización del Gobierno Federal para iniciar la construcción.

Carlos Ortiz, representante de la gobernadora ha dicho que no se va a atentar contra las áreas verdes ni la fauna, reiterando el interés del Estado por impulsar el proyecto.

Para la SEDUE, no se trata de oponerse al proyecto, sino de no sacrificar áreas de esparcimiento y equipamiento urbano que ya cumplen una función valiosa, solicitando reconsiderar los espacios disponibles para la construcción.

El Centro de Convenciones puede y debe construirse, sin embargo, la elección del Parque Central ha despertado la incertidumbre, principalmente por los espacios públicos que ya usan los juarenses, polarizando una discusión que debería centrarse en cómo sumar.

LA ELECCIÓN de la nueva presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos entrará en una breve pausa.

A casi ocho meses del fallecimiento de Javier González Mocken, el Congreso del Estado todavía tiene pendiente nombrar a quien encabezará el organismo. Sin embargo, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) anunció que se reunirá tras el receso de Semana Santa para revisar los perfiles registrados y avanzar en la conformación de la terna que será presentada ante el pleno.

El coordinador del PAN, Alfredo Chávez Madrid, confirmó que no existe un perfil pactado, pero sí un consenso sobre la deuda pendiente que hay con las mujeres, históricamente relegadas de ese cargo.

La selección de la terna que se someterá al pleno del Congreso debe estar guiada por el mérito, la trayectoria y el compromiso con la defensa de los derechos humanos. No se trata de llenar un espacio, sino de fortalecer una institución que necesita autonomía, liderazgo y credibilidad.

Por lo pronto, el plazo vence el próximo 30 de abril, y dentro de los aspirantes se encuentran Zulay Alaid Abbud Esparza, Liz Aguilera García, Georgina Alejandra Bujanda Ríos, Bianca Vianey Bustillos González y Alejandro Carrasco Talavera.

Además de Xóchitl Itzel Flores Olave, Javier González Jáquez, Abdiel Yair Hernández Ortiz, Victoria Laphond Domínguez, Luis Manuel Lerma Ruiz, Gerardo Macías Rodríguez, Héctor Alejandro Navarro Barrón, Édgar Eduardo Núñez Montes, Ulises Enrique Pacheco Rodríguez, Nidia Guadalupe Pérez Maldonado, Yuliama Ilem Rodríguez González y Paola Margarita Trujillo Oaxaca.

LAS AUTORIDADES municipales han advertido que cualquier persona sorprendida vendiendo/rentando lugares dentro de este espacio público será retirada del lugar por elementos de la Policía Municipal.

La instrucción es más que clara, el Chamizal es de todos los juarenses, no de quienes buscan lucrar con lo que no les pertenece.

El Municipio ya prepara un operativo para evitar estas malas prácticas durante las festividades de Pascua. La directora de Atención Ciudadana, María Antonieta Mendoza, fue enfática al señalar que está estrictamente prohibido apartar o cercar áreas del parque con fines de venta.

Es verdaderamente increíble cómo sin la más mínima vergüenza, hay quienes “ofertan” los espacios a través de las redes sociales, incluso ya hasta con kits armados con sillas y mesas, lo peor de todo, es que haya quién, a pesar del llamado de la autoridad, siga cayendo en esta estafa.

La participación ciudadana también cobra especial relevancia, principalmente para denunciar cualquier intento de apropiación indebida, así no solo se previene el abuso, sino que también se fomenta el respeto a los espacios comunes. Si el Chamizal es de todos, entonces cuidarlo también es una responsabilidad compartida.