LA VISITA de Marcelo Ebrard a Juárez el próximo 28 de agosto concentrará la atención en el Polo de Desarrollo para el Bienestar en Jerónimo Santa Teresa. Sin embargo, el encuentro también servirá como un espacio para que los empresarios locales expongan los retos que enfrentan día a día.

Mario Cepeda, presidente de Coparmex Juárez, adelantó que buscan dialogar sobre tres temas clave que podrían influir en la economía de la región, uno de ellos es el salario mínimo en la frontera, otro es la posible reducción de la jornada laboral y por último la estabilidad en la negociación del T-MEC frente a las decisiones de Estados Unidos.

El diferencial del salario mínimo en la frontera sigue siendo un tema sensible. Para los empresarios, mantener un equilibrio es esencial, pues por un lado, se debe garantizar un ingreso justo a los trabajadores y por otro, hay que preservar la competitividad de las empresas que generan empleo y atraen inversión. Cepeda explica que cambios abruptos podrían complicar la operación de negocios que ya enfrentan costos elevados y una competencia intensa a nivel internacional.

Ahora, la posible reducción de la jornada laboral también genera preocupación. Desde la perspectiva empresarial, cualquier ajuste en este sentido impactaría directamente en la productividad y en los costos de operación. Cepeda señala que se requiere cautela, porque un movimiento apresurado podría sumar un golpe adicional a la economía local, justo cuando se buscan consolidar los proyectos que fomentan desarrollo y bienestar en la región.

A todo lo anterior hay que sumarle la incertidumbre sobre los aranceles impuestos por Estados Unidos y la prolongación de las negociaciones que sigue generando un efecto negativo en la toma de decisiones de inversión. Cepeda enfatiza que la estabilidad en este acuerdo es clave para que Juárez siga siendo un destino atractivo para nuevas inversiones y para la expansión de empresas ya establecidas.

Para los empresarios, estos puntos no están en conflicto con los objetivos del Polo de Desarrollo para el Bienestar. Al contrario, reflejan la necesidad de crear un entorno económico sólido que permita a las empresas crecer, invertir y generar más empleos.

El tema será si dentro de la agenda de Ebrard habrá tiempo para dialogar con el empresariado, al menos en la Coparmex esperan que sus preocupaciones sean escuchadas y comprendidas.

LA INTEGRACIÓN de la Mesa Directiva del Congreso del Estado sigue sin resolverse. Los coordinadores de las fracciones parlamentarias no han logrado ponerse de acuerdo sobre quién presidirá el próximo año legislativo y cómo se conformará la Junta de Coordinación Política (Jucopo), órganos clave del Poder Legislativo.

Cuauhtémoc Estrada Sotelo, coordinador de Morena, acusó que PRI y PAN han retrasado la decisión al no presentar propuestas para la presidencia. Señaló que su partido ya cumplió con los acuerdos establecidos al inicio de la legislatura y que ahora depende de las otras bancadas definir quién encabezará los trabajos.

Estrada recordó que durante la legislatura pasada tampoco se respetaron los acuerdos sobre la reelección, y acusó que se intentó imponer la presidencia a pesar de que el turno correspondía a Morena.

La Jucopo y la Mesa Directiva no solo organizan las sesiones, sino que también influyen en la agenda legislativa y en la distribución de responsabilidades, la conformación de las mismas tendrá que darse prácticamente a más tardar la próxima semana, pues el inicio ordinario de sesiones está a la vuelta de la esquina.

AMPLIAR el plazo para la verificación vehicular hasta el 1 de octubre es una buena noticia para los automovilistas de Juárez. El alcalde Cruz Pérez Cuéllar tomó la decisión tras ver la gran cantidad de personas que buscan tramitar su engomado ecológico.

La medida busca apoyar a los automovilistas ante la saturación en los módulos de verificación. Para facilitar los trámites, se ampliarán los horarios de atención hasta en domingo, además de una prórroga más para iniciar con las sanciones en caso de incumplimiento.

Lo que se busca no sólo es el cumplimiento de los automovilistas, sino también evitar las largas filas y el caos que se ha generado en la última semana en los módulos, con tiempos de espera superiores a las tres horas. Pero ojo, porque la prórroga no significa que cuando se acabe septiembre vuelvan las filas kilométricas, es para que si no cuenta con el documento, pueda tramitarlo tranquilamente, sin la angustia de que pueda ser multado.

Además, se destacó la apertura de un canal de WhatsApp para reportar anomalías. Aunque es importante señalar que no es solo un trámite, es una responsabilidad que se tiene al ser propietario de un automóvil y que impacta en la calidad del aire que respiramos, he ahí la participación activa de los ciudadanos y la disponibilidad de la autoridad.

LAS DIPUTADAS locales María Antonieta Pérez, Elizabeth Guzmán y Rossana Díaz se apersonaron en la delegación de la Fiscalía General de la República en Ciudad Juárez para entregar una solicitud formal para que la investigación del crematorio Plenitud pase a nivel federal.

María Antonieta explicó que piden dos cosas principalmente, la primera, que se acelere la identificación de los cuerpos, porque el proceso local, según consideró, avanza muy lento y muchas familias esperan respuestas. La segunda, que toda la investigación quede bajo control federal, esto porque, de acuerdo con la legisladora, el caso podría involucrar a una red más grande que solo a los empleados del crematorio, incluyendo funerarias y autoridades.

El delegado de la FGR en la frontera, Ramón Badillo, recibió la solicitud y se comprometió a enviarla al fiscal general, Alejandro Gertz Manero. Las diputadas confían en que esto provoque una respuesta rápida y permita que la investigación se haga con los recursos y la independencia que exige un caso de este tamaño.

Las legisladoras indicaron que la intención es que todo el proceso sea objetivo, transparente y completo, que nadie quede fuera y que se revisen posibles complicidades. La intervención federal, aseguraron, permite coordinar peritajes y entrevistas especializadas.