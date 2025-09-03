EL PODER Judicial de Chihuahua arrancó su primera sesión extraordinaria esta semana con un mensaje directo de su nueva presidenta, Marcela Herrera Sandoval, dejar fuera los intereses particulares y trabajar como un solo bloque.

Las palabras de Marcela son una verdadera invitación a que los magistrados entiendan que el reto que está al frente no es cualquier cosa y que los chihuahuenses están esperando resultados.

La diferencia entre ocupar un cargo y ejercerlo con libertad es enorme. Herrera subrayó que su labor no admite ataduras ni compromisos ocultos. La confianza de los ciudadanos no se gana con discursos, sino con sentencias que transmitan imparcialidad y con un desempeño que fortalezca la institución. Hablar de unidad en este contexto no significa uniformidad, sino capacidad de trabajar hombro con hombro en un mismo proyecto, un Poder Judicial que responda a Chihuahua.

La sesión extraordinaria también mostró lo mucho que aún está en movimiento. Varios magistrados provienen de espacios dentro del Ejecutivo estatal, como asesores o directores de áreas clave. Eso obliga a redoblar esfuerzos por marcar distancia con los vínculos políticos que les preceden.

El propio secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, ha subrayado que los perfiles para cubrir las vacantes se revisan con lupa. Y no es para menos. Ahí están los casos de Andrés Pérez Howlet y Rafael Corral Valverde, que dejaron sus cargos en el Ejecutivo para integrarse como magistrados en materias civil y familiar. También el de Yadira Gramer Quiñónez, que pasó de ser asesora jurídica de la gobernadora a formar parte del Tribunal de Disciplina Judicial.

Si algo debe tener claro el nuevo Poder Judicial es que la ciudadanía espera imparcialidad, no lealtades heredadas. La independencia judicial no es un ideal romántico, es la condición mínima para recuperar credibilidad.

La confianza en la justicia suele estar en déficit. Recuperarla es un proceso lento, que se mide en hechos por lo pronto, Marcela Herrera ya fijó la vara alta al exigir un equipo coherente y sólido.

OFICIALMENTE, Chihuahua acaba de cerrar un capítulo inédito en su historia democrática; y es que esta semana fue entregado el informe final de actividades de la Comisión Temporal de Seguimiento, con lo que el IEE dio por concluido el proceso extraordinario 2024-2025, que durante nueve meses puso a prueba la capacidad organizativa y la confianza en un modelo nunca antes ensayado en el país.

La magnitud del ejercicio se refleja en los números. El sistema “Conóceles Judicial Chihuahua” registró 885 candidaturas, lo que obligó a diseñar herramientas para que la ciudadanía pudiera comparar trayectorias y propuestas. A ello se sumaron cuatro debates virtuales transmitidos en español, Lengua de Señas Mexicana y tres lenguas originarias.

Por otra parte, el informe reveló que la plataforma “Debates 2025” superó las 35 mil visualizaciones, y más de 11 mil personas se acreditaron como observadoras electorales, confirmando que el interés social por este proceso fue más allá de una simple papeleta.

La consejera presidenta, Yanko Durán Prieto, reconoció que organizar este proceso significó avanzar sobre terreno desconocido. Sin normas claras ni precedentes, el Consejo tuvo que construir lineamientos y criterios sobre la marcha. El reto fue monumental, pues había que garantizar certeza y legalidad en un proceso que, además, debía resolverse en tiempo récord.

Más allá de la cifra de debates o de observadores acreditados, lo que queda es la enseñanza. El hecho de que hoy los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Disciplina Judicial hayan llegado a través del voto ciudadano cambia la relación entre la justicia y la sociedad.

El IEE, se podría decir que sale de esta experiencia fortalecido, pero también consciente de que los desafíos apenas comienzan.

EL VIADUCTO, Gustavo Díaz Ordaz dejará de llevar ese nombre para convertirse en “Mártires del 68 – 2 de octubre no se olvida”. La decisión fue aprobada hace algunos días por el Cabildo y entrará en vigor justo el próximo 2 de octubre, cuando se realice la ceremonia oficial.

El cambio de nomenclatura busca ajustar cuentas con la memoria histórica. Los regidores José Mauricio Padilla y Pedro Matus Peña explicaron que la modificación abarca el tramo entre el bulevar Bernardo Norzagaray y la calle Álvaro Obregón.

El mensaje que se quiere dar es que la ciudad se suma al esfuerzo de no olvidar la represión y la violencia de aquel 2 de octubre de 1968.

Juárez se convierte así en la tercera ciudad del país en dar este paso, y más allá del acto protocolario, el cambio de nombre obliga a reflexionar sobre lo que significa resignificar un espacio público. Durante décadas, calles, avenidas y plazas han llevado nombres de personajes asociados al poder. Cambiarlos no borra la historia, pero sí abre la puerta a contarla desde otra mirada.

La memoria es también un territorio que se disputa. Para algunos, estas decisiones pueden parecer meramente simbólicas, pero para quienes han exigido justicia durante medio siglo, ver el nombre de Mártires del 68 en una vialidad principal es un recordatorio permanente de que lo ocurrido no puede repetirse.

LA FRONTERA entre Chihuahua y Estados Unidos sigue cerrada para la exportación de reses, y con cada semana que pasa, la incertidumbre crece. Los ganaderos no solo han visto frenado un negocio vital, también cargan con la sensación de ser piezas en un juego político que poco tiene que ver con el trabajo que realizan en sus ranchos.

Álvaro Bustillos Fuentes, presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua señala directamente a la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, a quien acusa de usar el tema como trampolín para sus aspiraciones en Texas. Mientras tanto, los que cargan con las pérdidas no son solo los productores mexicanos, sino también los consumidores norteamericanos y las empacadoras que dependen de ese flujo constante de ganado.

El impacto va más allá de las cifras en los corrales. Cuando una res cruza la frontera hay detrás un entramado de sanidad, certificaciones y logística que no se dimensiona desde las oficinas en Washington. Son procesos rigurosos que garantizan la calidad del producto, y que hoy, con la frontera cerrada, parecen ignorados por decisiones que responden más a cálculos electorales que a criterios técnicos.

Para los productores, la molestia no solo radica en la parálisis, sino en la falta de información. Reclaman no tener acceso a las conclusiones alcanzadas entre Senasica y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, aunque mantienen la esperanza de que los acuerdos técnicos ya estén listos y solo falte voluntad política para aplicarlos.

Los ojos están puestos en septiembre. Los productores confían en que este mes pueda destrabarse la frontera y que la labor diaria en los ranchos vuelva a traducirse en cruces comerciales.