ESTE LUNES 1 de septiembre no será un día cualquiera en la vida política de México. Claudia Sheinbaum rendirá su primer informe de gobierno, casi un año después de asumir la presidencia y convertirse en la primera mujer en ocupar el cargo. No habrá evento multitudinario en el Zócalo ni desfile en San Lázaro; la mandataria dirigirá un mensaje a la nación desde Palacio Nacional, mientras que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, entregará por escrito el informe al Congreso. Será la oportunidad de revisar los primeros 11 meses de su administración y conocer su visión hacia adelante.

El día coincide con un momento histórico para el Poder Judicial de la Federación, pues rendirán protesta los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aquellos jueces, juezas, ministros y ministras que fueron electos por voto popular. Todo está listo para la sesión solemne del Senado.

También este lunes, inicia un nuevo año legislativo, el Senado será presidido por Laura Itzel Castillo Juárez, acompañada por las vicepresidentas Verónica Noemí Camino Farjat (Morena), Imelda Sanmiguel Sánchez (PAN) y el vicepresidente Jorge Carlos Ramírez Marín (PVEM). Las secretarías estarán a cargo de Simey Olvera Bautista y Mariela Gutiérrez Escalante (Morena), Claudia Edith Anaya Mota (PRI) y Lizeth Sánchez García (PT), mientras que cuatro secretarías adicionales se crearon para garantizar la participación de todos los grupos parlamentarios.

En contraste, la Cámara de Diputados sigue con tensión para renovar su Mesa Directiva. La mayoría parlamentaria de Morena negó ayer, su respaldo a los candidatos propuestos por el PAN, por lo que Sergio Gutiérrez Luna permanecerá cinco días más al frente del órgano legislativo mientras las bancadas buscan un acuerdo. Ricardo Monreal alertó sobre el riesgo de una crisis si no se logra consenso para elegir a Margarita Zavala, Kenia López, Federico Döring o Germán Martínez.

Este 1 de septiembre invita a mirar la política más allá. Es un día para pensar en cómo las decisiones de hoy configuran el país que queremos mañana.

EL CONGRESO del Estado de Chihuahua eligió a quienes encabezarán la nueva mesa directiva para el segundo año de ejercicio constitucional, y será el diputado Guillermo Patricio Ramírez Gutiérrez, del PRI, quien lleve la batuta como presidente.

En la Primera Vicepresidencia quedó Óscar Daniel Avitia Arellanes (Morena); en la Segunda Vicepresidencia, Nancy Janeth Frías Frías (PAN). Como secretarios estarán Francisco Adrián Sánchez Villegas (MC) y Pedro Torres Estrada (Morena). En las prosecretarías participarán Irlanda Dominique Márquez Nolasco (PT), Edna Xóchitl Contreras Herrera (PAN), Rosana Díaz Reyes (Morena) y Luis Fernando Chacón Erives (PRI).

El arranque formal de los trabajos será este 1 de septiembre, pero no en el Congreso, sino en el Centro de Exposiciones y Convenciones, Expo Chihuahua. Ahí se celebrará la sesión solemne de instalación y, además, rendirán protesta los nuevos jueces y magistrados elegidos dentro del proceso de renovación judicial.

Y es que el Legislativo también aprobó una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, que desaparece al Consejo de la Judicatura y lo sustituye por tres órganos: el Tribunal Superior de Justicia, que conserva la rectoría institucional; el Órgano de Administración Judicial, con autonomía técnica y de gestión; y el Tribunal de Disciplina Judicial, con independencia absoluta para sancionar la conducta de jueces y magistrados.

Para que la transición sea ordenada, este mismo lunes, se suspenderán audiencias y plazos procesales. El día servirá únicamente para que los nuevos titulares se acomoden en sus funciones y quede lista la estructura renovada.

Así, entre el nombramiento de Guillermo Ramírez al frente del Congreso y la entrada en vigor de la reforma judicial, Chihuahua inicia septiembre con dos movimientos importantes, un Legislativo reorganizado y un Poder Judicial que se rediseña de fondo con la promesa de mayor independencia y credibilidad.

CHIHUAHUA está por estrenar una nueva etapa en su sistema judicial, en ese sentido, la gobernadora Maru Campos nombró a Minerva Correa Hinojosa como integrante del Pleno del recién creado Órgano de Administración del Poder Judicial, que sustituirá al viejo Consejo de la Judicatura.

Correa estará ahí seis años sin posibilidad de reelección y sólo podría salir en caso de renuncia, fallecimiento o ausencia definitiva, con lo que se busca dar estabilidad a un órgano que, además, tendrá un Tribunal de Disciplina encargado de vigilar la actuación de jueces y magistrados.

¿Quién es Minerva Correa? Es abogada formada en la UACH, con una carrera enfocada en derechos humanos, prevención del delito y seguridad pública. Ha pasado por la PGR, consultorías en la Ciudad de México y áreas municipales de atención ciudadana en Chihuahua. También ha trabajado en proyectos contra la violencia intrafamiliar y seguridad vecinal. En 2019, fue nombrada consejera del Consejo de la Judicatura por Javier Corral, con el respaldo de organizaciones civiles que reconocieron su trabajo en defensa de las mujeres.

Hoy, con licencia como regidora en el Ayuntamiento de Chihuahua, regresa a la arena judicial con una tarea de peso, ayudar a dar forma a un Poder Judicial que quiere ser más independiente y confiable.

Mientras tanto, en el Congreso, los diputados designaron como representante del Poder Legislativo dentro del Pleno del Órgano de Administración Judicial a Judith Ávila Burciaga.

ARRANCARON las asambleas municipales del PAN en Chihuahua y con ellas comenzó también la ruta para definir a quienes encabezarán el trabajo partidista en cada municipio. La presidenta estatal, Daniela Álvarez, abrió el fin de semana la jornada en Delicias y Cuauhtémoc con un mensaje que buscó dos cosas, uno, encender el ánimo interno y dos, marcar distancia frente a Morena.

Álvarez insistió en que el panismo debe estar en las calles, escuchando a la gente y ganándose su confianza. Desde su discurso llamó a la militancia a sumar más ciudadanos a la causa blanquiazul y a defender al estado de lo que considera “malos gobiernos” de la 4T.

La dirigente estatal resaltó que el PAN ofrece otra forma de gobernar. La idea, según dijo, es continuar con la cercanía con la ciudadanía y con un trabajo de unidad que permita mantener la confianza en sus gobiernos.

Las asambleas de este fin de semana se realizaron en municipios como Delicias, Cuauhtémoc, Nuevo Casas Grandes, Coronado, Temosachic, Carichí, San Francisco de Borja, Rosales, Ahumada, Guerrero, Santa Isabel y Namiquipa. Además de elegir a los nuevos dirigentes locales, también se ratificaron propuestas para el Consejo Estatal y Nacional, cuyos integrantes serán votados en la Asamblea Estatal programada para el 12 de octubre.

El panismo chihuahuense arranca así un proceso interno que no solo definirá liderazgos, sino también la estrategia con la que buscarán mantener presencia frente a Morena en el estado.

EL ALCALDE, Cruz Pérez Cuéllar no ve problema en que el ex panista Eliseo Compeán se acerque a Morena, asegurando que si alguien quiere sumarse a su proyecto y aportar, no tendría por qué cerrarse la puerta.

La posición contrasta con la del senador Juan Carlos Loera, quien ha expresado su rechazo a la idea de que el exalcalde de Delicias vista la camiseta guinda.

Para Cruz, el movimiento tiene un mandato de apertura heredado directamente de López Obrador, para sumar a todos los que quieran construir. Y si Compeán aparece en esa ecuación, no es por cargos ni candidaturas, sino —según el alcalde juarense— porque es un viejo amigo que ha decidido mostrarle apoyo.

En su encuentro con la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, Cruz insistió en que para sacar adelante un proyecto de transformación en Chihuahua se necesita de todas y todos, sin importar de dónde vengan políticamente. Esa visión de apertura es, a su juicio, la clave para dar forma a una candidatura competitiva en 2027.

Además, Pérez Cuéllar aprovechó el espaldarazo que le dio la propia lideresa nacional, quien destacó los programas sociales implementados en Juárez y la posibilidad de replicarlos en otros municipios donde gobierna Morena. Una señal de que su trabajo en la frontera no solo tiene impacto local, sino que empieza a ser visto como modelo dentro del partido.