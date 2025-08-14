POR JUÁREZ dejó verse el alcalde de Columbus, Nuevo México, Phillip Skinner, quien sostuvo un breve encuentro con el presidente municipal de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar en la Unidad Administrativa Benito Juárez.

Durante la reunión, ambos coincidieron en algo que pocas veces se dice con tanta franqueza, el crecimiento de una ciudad fronteriza depende, en gran medida, de la relación que tenga con el vecino de enfrente.

Skinner llegó a Juárez con la intención de reforzar lazos y salió con una buena impresión del alcalde juarense, y adelantó que lo invitará formalmente a visitar Columbus. Más allá de la cortesía diplomática, el encuentro deja ver el interés genuino que hay por coordinarse e impulsar el desarrollo económico de ambos lados de la frontera.

La propuesta contempla, según nos han explicado, diseñar estrategias conjuntas que beneficien a comunidades que, aunque separadas por una línea y una garita, comparten problemas y oportunidades. Para Columbus, la relación con Chihuahua no es un asunto secundario, sino un factor directo en su propio crecimiento.

Resulta alentador ver que al menos en este tramo de la frontera hay disposición de trabajar juntos. Porque, al final, lo que pasa de un lado siempre acaba sintiéndose en el otro.

EN LA REUNIÓN de la Mesa de Seguridad y Justicia A.C. que encabeza también el nuevo coordinador del CCE en Juárez, Rogelio González Alcocer, tuvo invitados especiales en su más reciente sesión, en donde por cierto se abordó la importancia de reforzar las labores de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM).

Al encuentro asistieron el fiscal general César Jáuregui; la titular de la FEM, Wendy Chávez; así como el fiscal de la zona norte, Carlos Manuel Salas; también estuvieron el director de la Agencia Estatal de Investigación, Arturo Zuany Portillo; el encargado de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas, Yarim Vázquez, y el vicefiscal Francisco Sáenz.

La reunión se realizó en las propias instalaciones de la FEM, lo que permitió a los asistentes, desde autoridades estatales y municipales hasta representantes de organizaciones civiles, constatar de primera mano las carencias que enfrenta esta área para atender casos de violencia de género.

La fiscal Wendy coincidió en que aumentar el personal y mejorar la infraestructura no es solo deseable, sino viable. Más agentes, mejores condiciones y un espacio más digno pueden marcar una diferencia real en la rapidez y calidad con la que se atiende a las víctimas.

Siempre es importante que durante las sesiones de estos organismos, en donde se revisan estadísticas, avances y estrategias, haya la participación activa no sólo de la sociedad civil, sino de la autoridad misma, pues el objetivo es garantizar al final de cuentas generar tranquilidad en los ciudadanos.

DESDE la Auditoría Superior del Estado (ASE) indican que se pasó de las revisiones en papel a las sanciones con nombre y apellido. Y es que en su informe más reciente, el auditor Héctor Acosta Félix reveló que 114 servidores públicos fueron castigados por faltas graves en el manejo de recursos.

La lista incluye de todo, tesoreros, oficiales mayores, directores de seguridad y obra pública, integrantes del gabinete estatal, 12 alcaldes, un subsecretario, síndicos, regidores y hasta 21 particulares.

Las sanciones van desde multas y suspensiones hasta inhabilitaciones y hasta una destitución. Incluso hubo dos casos en los que, aunque se comprobó la falta, no se aplicó castigo.

Acosta Félix destacó que desde 2019 se han presentado 2 mil 194 denuncias administrativas, lo que equivale a un promedio de dos por cada día hábil, y que antes de ese año no se había presentado ni una sola de este tipo. De esas denuncias, mil 967 corresponden a faltas “no graves” y 227 a faltas graves. Además, se han llevado 174 casos ante la autoridad penal por denuncias de hechos o ampliaciones de investigación.

Pero no todo el panorama es alentador. El auditor advirtió que las faltas no graves, que deben ser atendidas por los Órganos Internos de Control de cada dependencia, están quedando prácticamente en el limbo. De todos los asuntos abiertos, solo 440 han sido concluidos. Esto significa que cientos de irregularidades menores están sin resolución, y que, si se acumulan, pueden convertirse en problemas mayores.

La fiscalización tiene sentido cuando se recupera lo perdido, cuando se sanciona a quienes abusaron de su cargo y, sobre todo, cuando se evita que vuelva a ocurrir.

EL FUTURO del Instituto Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip) sigue siendo un incierto, por lo que aún están pendientes mesas de trabajo para decidir cómo mantener viva, o en su caso, rediseñar la figura que hoy garantiza el derecho ciudadano a saber qué hacen sus autoridades con los recursos y las decisiones públicas.

El presidente del Ichitaip, Sergio Facio Guzmán, adelantó que estos encuentros se harán junto a la diputada Alma Portillo, quien convocó a especialistas y actores involucrados para definir el nuevo modelo. La urgencia viene de las reformas federales que eliminaron al organismo nacional y, con ello, a sus contrapartes estatales.

Guzmán ha insistido en que lo más sano sería conservar al instituto como un órgano autónomo, incluso si se reducen sus competencias, para evitar que gobiernos, poderes u organismos se fiscalicen a sí mismos. Ceder esa facultad a la propia autoridad, advierte, sería como dejar que el árbitro también juegue en el equipo que debe sancionar.

También se pondrán sobre la mesa alternativas como un órgano centralizado o desconcentrado, aunque con el reto de que cumpla de manera efectiva con las funciones de rendición de cuentas, transparencia y acceso a la información.

Pero, sin importar la figura jurídica que se elija, el debate es si Chihuahua seguirá contando con un vigilante independiente que defienda el derecho a la información o si ese papel quedará diluido dentro de las mismas estructuras que debe supervisar.