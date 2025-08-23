LA EXPORTACIÓN de ganado de Chihuahua hacia Estados Unidos continúa en ‘stand by’, y la reapertura de la frontera se ha convertido en un tema urgente para el sector ganadero del estado. El cierre se dio luego de que autoridades detectaron casos del gusano barrenador de ganado (GBG) en otras regiones del país y que disparó las alarmas sanitarias.

Ante este escenario, el secretario de Desarrollo Rural de Chihuahua, Mauro Parada sostuvo esta semana reuniones con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y con representantes del Servicio de Inspección Sanitaria de Plantas y Animales de Estados Unidos (APHIS, por sus siglas en inglés).

En los encuentros se revisaron protocolos de vigilancia y se acordó que médicos veterinarios chihuahuenses obtengan acreditaciones especializadas para detectar la plaga. La intención es demostrar que el ganado local cumple con los estándares internacionales y así destrabar la frontera.

Al mismo tiempo, el gobierno federal ha anunciado que prepara un programa especial para fortalecer la producción de carne en México. De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, este plan arrancará en algunos estados del norte y posteriormente incluirá a Chihuahua y Tamaulipas. Aunque se presenta como una estrategia de largo plazo, lo cierto es que para los ganaderos chihuahuenses la urgencia está en resolver hoy la reapertura de la frontera, pues cada día de cierre representa pérdidas millonarias.

El contraste es evidente. Mientras los ganaderos esperan una solución inmediata para retomar la exportación, el plan federal avanza con tiempos más lentos y con un enfoque que va más allá de la frontera.

Chihuahua hace su parte con protocolos, vigilancia sanitaria y coordinación binacional, pero sin un respaldo federal más ágil, las pérdidas podrían profundizarse.

EL CATEO a la vivienda de una agente municipal en la colonia Carlos Castillo Peraza ha generado un nuevo frente de tensión entre la Policía Estatal y el gobierno municipal.

El operativo, realizado por la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), terminó con el aseguramiento de armas, cartuchos y drogas, según el parte oficial. Sin embargo, la agente asegura que todo fue sembrado y acusó incluso de actos de desprestigio y hasta abuso sexual contra dos menores, lo que lo convierte en un tema muy delicado.

Ante el señalamiento, el alcalde, Cruz Pérez Cuéllar salió en defensa de la elemento municipal. Explicó que revisaron su expediente y no encontraron antecedentes de investigaciones en su contra, además de señalar que las acusaciones buscan relacionarla con una persona con la que tuvo una relación hace seis años.

El alcalde aclaró que si se demuestra que la agente tiene responsabilidad, se actuará conforme a la ley; pero si, por el contrario, queda acreditado que hubo un montaje y la Policía Estatal actuó con prepotencia, entonces también habrá consecuencias.

Pero la disputa quedó ahí, pues Cruz acusó al secretario de Seguridad Estatal, Gilberto Loya de usar la corporación con fines políticos.

Lo cierto es que, más allá de los señalamientos cruzados, no hay aún un reporte oficial entregado al municipio sobre lo encontrado en la vivienda de la agente. El alcalde recriminó que la información circulara solo a través de comunicados de la SSPE.

La pregunta de fondo es si el operativo respondió a la legalidad y a la búsqueda de justicia o si se convirtió en un episodio más de la confrontación política entre autoridades.

LA FALTA de servicio de transporte llevó a estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) a protestar este viernes en Rectoría. Los jóvenes reclamaron un sistema de movilidad digno que les permita trasladarse de manera segura y accesible a sus campus, lo que es completamente válido.

La problemática no es nueva, los estudiantes aseguran que ante la falta de un transporte más eficiente, deben usar rutas convencionales que no cuentan con aire acondicionado, horarios regulares ni condiciones adecuadas de seguridad, lo que termina afectando directamente en su asistencia y desempeño académico, entre otros impactos.

Erick Carvajal Pérez, uno de los organizadores de la manifestación, señaló que los alumnos quieren un transporte confiable y digno que responda a sus necesidades.

El rector de la UACJ, Daniel Constandse, atendió a los estudiantes y reconoció que la falta de transporte adecuado es un problema urgente que requiere soluciones. En la reunión lo acompañó el secretario general de la universidad, Salvador Nava Martínez para intentar llegar a un acuerdo con los jóvenes.

Para atender el reclamo, el rector anunció la creación de mesas de trabajo en las que participarán representantes de los cuatro institutos (ICSA, ICB, IADA e IIT), directivos universitarios y funcionarios de gobierno. El director general de Bienestar Universitario, Pedro Yáñez Camacho, fue designado como representante de la rectoría para dar seguimiento directo a las propuestas y gestionar soluciones.

Por su parte, el representante de la gobernadora en Juárez, Carlos Ernesto Ortiz Villegas y Armando Herrerías Velasco, director de Transporte en la Zona Norte, también recibieron a los estudiantes y se comprometieron a colaborar en el diseño de alternativas de movilidad para la comunidad universitaria. Ambos acordaron mantener una segunda reunión el 1 de septiembre para revisar avances.

A POCOS días de presentar su informe de resultados, el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla Mendoza, aclaró que no habrá cambios en su gabinete. La decisión es para dar continuidad en su administración y consolidar al equipo que ha trabajado durante este último año.

El informe de Marco será este próximo 4 de septiembre en el centro de convenciones Expo Chihuahua y servirá para dar cuenta de los avances alcanzados. Desde hace algunos días, el propio alcalde ha estado revisando junto con su equipo los logros en áreas como infraestructura vial, alumbrado público, salud y programas de apoyo a la familia, para que queden reflejados en el mensaje a la ciudadanía.

Aunque descarta modificaciones, el alcalde enfatizó que su gabinete es evaluado constantemente. Cada funcionario es responsable de cumplir con los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo, y el seguimiento a su desempeño es parte de la estrategia para garantizar resultados a la ciudadanía.

La agenda de la presentación del informe incluye una sesión solemne del Cabildo Capitalino por la mañana en el salón 12 de Octubre del Palacio Municipal, mientras que por la tarde será el mensaje protocolario.