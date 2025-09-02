LA PRESIDENTA, Claudia Sheinbaum, rindió su primer informe de gobierno en el Palacio Nacional, un acto que reunió a legisladores, empresarios, autoridades del Poder Judicial y otras personalidades de la vida política del país; ahí, entre los invitados, en primera fila estuvo la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien por cierto destacó en sus redes sociales que su administración continuará trabajando de manera coordinada con la Federación en los temas que benefician a la población del estado.

Durante casi hora y media, Sheinbaum repasó los principales logros de sus primeros once meses al frente del Ejecutivo federal. Recordó que no llegó sola a la presidencia, sino acompañada por un equipo y por las mujeres que, a lo largo de décadas, han luchado por abrir espacios de participación. Reiteró que su gobierno respeta la libertad de expresión y que no existe censura, caminando con cercanía por todo el país.

En el terreno económico, la presidenta destacó que México mantiene el menor porcentaje de aranceles en el mundo y confía en que el T-MEC seguirá beneficiando al país en el marco del respeto a la soberanía. Convocó a los empresarios a sumarse al Plan México, un proyecto orientado a impulsar inversión productiva, innovadora y generar mejores condiciones de crédito, con la meta de fortalecer el consumo interno, sustituir importaciones y diversificar el comercio exterior.

Sheinbaum también abordó los avances en salud, con más del 90% de abasto de medicamentos en hospitales y centros de salud, gracias al programa Rutas de la Salud, y en seguridad, con reducciones significativas en homicidios dolosos y otros delitos de alto impacto en diversos estados. Resaltó la continuidad de programas sociales, como pensiones a adultos mayores, apoyos para mujeres y becas para estudiantes.

En materia internacional, mencionó acuerdos de entendimiento con Brasil, y anticipó la visita del primer ministro de Canadá y del presidente de Francia. Recordó la implementación del programa México Te Abraza, que ha atendido a más de 86 mil connacionales deportados desde Estados Unidos, ofreciéndoles asistencia inmediata en transporte, vivienda y servicios básicos.

Sheinbaum subrayó que su gobierno da continuidad al proyecto social iniciado por el presidente López Obrador, que logró reducir la pobreza de 41.9% a 29.5% de la población entre 2018 y 2024, y disminuyó la desigualdad, posicionando a México como el segundo país de América con menor desigualdad, después de Canadá.

El cierre del informe fue un llamado a seguir trabajando con rectitud, valentía y honradez: “Vamos bien y vamos a ir mejor. Con la fuerza de México, de nuestro pueblo, caminaré sin descanso para honrar la confianza depositada en mí”.

A pesar de los avances que presentó, queda la pregunta de si estas cifras y programas reflejan cambios profundos o si sirven más como carta de presentación de un gobierno aún en construcción. Los retos en economía, seguridad y desigualdad siguen presentes, y la verdadera prueba será cómo esas promesas y planes en verdad puedan cambiar la vida de millones de mexicanos.

CHIHUAHUA está estrenando Poder Judicial. Por la mañana de ayer, Marcela Herrera Sandoval recibió simbólicamente las oficinas del Tribunal Superior de Justicia de manos de la presidenta saliente, Myriam Hernández Acosta.

Por la tarde, en el Centro de Convenciones y Exposiciones de la ciudad de Chihuahua, se llevó a cabo la Sesión Solemne de inicio del 2º año legislativo, donde 83 juezas y jueces electos el 1 de junio, junto con 30 magistraturas y cinco integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, rindieron protesta oficialmente.

Herrera Sandoval encabeza ahora un pleno con 21 mujeres y 9 hombres, marcando por primera vez una mayoría femenina en la historia del Tribunal Superior de Justicia. El relevo se dio tras una serie de impugnaciones que modificaron la integración original y permitieron la llegada de magistradas como Laura Guadalupe Ocón Bailón, Ilian Yasel Iradiel Villanueva Pérez, Sara Julieta Muñoz Andrade, Elvia Mariela Salvador Navejas y Adriana Salcido Burrola, decisión ratificada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En su mensaje, la gobernadora Maru Campos pidió a los nuevos jueces y magistrados no politizar la justicia y mantener firme la independencia del Poder Judicial: “Les hago un llamado para que, aún con este cambio de paradigma, seamos capaces de mantenernos firmes en la separación de poderes, en la independencia del Poder Judicial y en lo más sustantivo, que es la impartición de justicia para los chihuahuenses”, expresó. Reconoció además a Myriam Hernández Acosta y a quienes se retiran, por encabezar un organismo que supo conducirse con neutralidad.

La nueva presidenta, Marcela Herrera, aseguró que durante su gestión se trabajará con responsabilidad, integridad, inclusión y respeto, recordando que la legitimidad proviene del voto ciudadano.

El Tribunal Superior de Justicia queda integrado por perfiles con larga trayectoria en el ámbito judicial y académico. En materia civil destacan nombres como Diana Margarita Félix Sierra, Cristina Guadalupe Sandoval Holguín, Debbie León Chacón, Nyria Janette Trevizo Rivera, Gloria Angélica Mendoza Beltrán, Karina Ivonne Castañeda Carreón, Yamil Athie Gómez, Emmanuel Chávez Chávez, Andrés Alfredo Pérez Howlet, Elvia Mariela Salvador Navejas y Adriana Salcido Burrola.

En el ámbito familiar asumirán Maribel Peinado Machuca, Mahlí Angélica Olivas Chacón, Rafael Alejandro Corral Valverde, Sara Julieta Muñoz Andrade, Claudia Cristina Campos Núñez, Claudia Lucía Juárez Porras, Hortencia García Rodríguez, Myrelle Oralia Lozoya Molina, Perla Guadalupe Ruíz González, María Elizabeth Macías Márquez y Nancy Elizabeth Sánchez Corona.

La materia penal estará representada por Gerardo Javier Acosta Barrera, Rubén Aguilar Gil, José Luis Chacón Rodríguez, Adalberto Vences Baca, Javier Rodolfo Acosta Mendoza, Laura Guadalupe Ocón Bailón e Ilian Yasel Iradiel Villanueva Pérez, todos con experiencia en juicios orales, control y enjuiciamiento.

Por su parte, el Tribunal de Disciplina Judicial, que sustituye al Consejo de la Judicatura, quedó conformado por Francisco Javier Acosta Molina, Jazmín Yadira Alanís Reza, Luis Daniel Meza González, Yadira Anette Gramer Quiñónez y Nancy Josefina Escárcega Valenzuela, encargados de supervisar la actuación de jueces y magistrados.

En total, son 270 nuevas personas juzgadoras las que darán vida a este Poder Judicial renovado, entre ellas especialistas en materias civil, familiar, laboral y penal, con áreas específicas en adolescentes, narcomenudeo y violencia de género.

La entidad inicia oficialmente un Poder Judicial renovado, con autoridades electas por voto ciudadano y la primera mayoría femenina en la historia del TSJ, un hecho que marca un hito en la representación y participación de las mujeres en el sistema judicial estatal.

DE ACUERDO con un mensaje de WhatsApp atribuido a él mismo, Jesús Pacheco Ramírez habría dejado el cargo de titular de la Delegación Zona Norte del Instituto Chihuahuense del Deporte, aunque hasta el momento, no se ha emitido ningún comunicado oficial que confirme su salida.

Esta posible renuncia ocurre días después de un incidente que atrajo atención en el Estadio Juárez, cuando la publicidad del recinto fue reemplazada por nuevos anuncios poco antes de la gran final de la Liga Estatal de Béisbol. Personal del estadio señaló que los cambios se realizaron sin una explicación previa, lo que generó desconcierto entre empleados y aficionados.

La presencia de patrocinios externos ha sido una constante desde hace varios años, por lo que la modificación repentina de la imagen publicitaria resultó particularmente notable.

En el mensaje que se le atribuye, Pacheco Ramírez agradeció la oportunidad de servir a los deportistas de la región y reiteró su compromiso de continuar apoyando al deporte desde cualquier trinchera.

Por el momento, esta información circula de manera extraoficial. Se espera que en los próximos días se confirme si la renuncia se formalizará y quién podría asumir la titularidad de la delegación.