Continuidad, buenos deseos, objetivos claros

Termina el 2023 y nos espera un 2024 lleno de grandes retos. Será también el año de la elección más grande la historia de México y el futuro del país se definirá, lo más probable entre dos mujeres. A nivel local, quedan objetivos por cumplir y proyectos que completar en beneficio de la población.

Cargando...

Para el alcalde Cruz Pérez Cuéllar está el compromiso de trabajar por mejores condiciones para la ciudad. Sabe que sus aspiraciones para la reelección no pueden distraerlo y seguir con las acciones a favor de la comunidad. Para lograrlo, se dispondrán de recursos amplios.

Mientras se llegan los momentos decisivos, el funcionario municipal deseó a los ciudadanos salud y trabajo para llevar a cabo todos los propósitos de 2024. En cualquier ámbito, esos postulados deben trascender y no solo quedarse en el aire a ver si de alguna forma se pueden conseguir.

Y a unas horas de que termine el 2023, muchas personas migrantes permanecen cerca del río Bravo a la espera de que sean recibidos por las autoridades estadunidenses. Eso no les garantiza nada, pues grandes grupos han sido devueltos, principalmente a Venezuela, desde México y EU.

Cargando...

Pese al frío, las condiciones adversas y demás peligros a los que se exponen, familias completas han cruzado el río para entregarse y pisar, aunque sea brevemente, el suelo estadunidense, y encomendarse a todas las divinidades para que de alguna forma puedan conseguir asilo.

Las autoridades municipales han insistido a las personas a ir a los albergues para que no se expongan a las bajas temperaturas. A nivel local hay disposición de brindarles atención mientras deciden si continuar su camino o regresar. Las condiciones de la frontera se mantendrán igual. No hay cambios a la vista.

Quienes obtuvieron una bocanada de aire fueron los afectados por la empresa inversora Aras. Un Tribunal ordenó que los bienes decomisados a la extinta compañía sean utilizados para crear un fondo y reparar el daño a las más de 4 mil víctimas, quienes aportaron capital que nunca se les regresó.

La decisión es una luz al final del camino para muchos que decidieron emprender acciones legales. Al principio, con la tramitación, los procesos judiciales y las trabas, parecía que no habría una solución, pero después de mucho esperar, las personas podrán ver un poco de lo que perdieron.

El caso Aras es una lección muy clara de por qué no se debe confiar del todo en empresas que ofrecen grandes beneficios, casi impresentables, a cambio de capital u otros bienes. Las compañías de este tipo no se detienen aunque vean las consecuencias, depende de las personas no caer en sus redes.