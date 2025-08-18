EL COMITÉ de Administración del Poder Judicial sigue incompleto. Falta una pieza importante, la persona que deberá ser designada por el Poder Ejecutivo. Hasta ahora, el gobierno estatal no ha definido a quién enviará, aunque asegura que se encuentra revisando cuidadosamente los perfiles de quienes podrían ocupar ese asiento.

Santiago de la Peña, secretario general de Gobierno, explicó que en las últimas semanas se han enfocado en revisar la trayectoria de las personas propuestas, evaluando no solo su preparación académica y profesional, sino también la honorabilidad y la coherencia de su vida pública y privada. El mensaje es que la elección no se tomará a la ligera, aunque el retraso mantiene en suspenso la integración completa de este órgano.

El Comité de Administración es un espacio estratégico dentro del Poder Judicial. Está conformado por cinco integrantes, tres designados por el propio Poder Judicial, uno por el Poder Legislativo y otro por el Ejecutivo. Ese último lugar es el que aún está vacío.

Al tratarse de un órgano que maneja aspectos administrativos y financieros del Poder Judicial, la persona que se sume no solo deberá tener experiencia y conocimientos en la materia, sino también la capacidad de resistir presiones políticas y garantizar decisiones imparciales.

Mientras el Ejecutivo afina su propuesta, lo cierto es que la lupa sigue atenta a qué al perfil designado y que garantice profesionalismo e integridad, pero sobre todo, confianza.

LAS RECIENTES reformas federales que desaparecieron al INAI han generado confusión y desconfianza entre la ciudadanía. Muchas personas creen que, al desaparecer el organismo nacional, los institutos estatales también dejaron de existir.

Esa misma percepción ha frenado la participación ciudadana en materia de transparencia, de acuerdo con Sergio Fascio Guzmán, titular del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip).

El contraste entre lo que ocurre a nivel federal y lo que pasa en Chihuahua es evidente. Mientras en el ámbito nacional el 96.7 por ciento de las solicitudes de información terminan en rechazo, en el estado se responde favorablemente a más del 80 por ciento. Esa diferencia habla de una tendencia contraria, aquí se mantiene abierta la puerta al escrutinio público, aunque el clima político en el país vaya en dirección opuesta.

El Ichitaip ha destacado que sigue operando con normalidad, recibiendo y resolviendo solicitudes, además de recursos que permiten conocer cómo funcionan los órganos públicos. Sin embargo, el impacto de la narrativa federal se siente. Si desde el poder central se niega información y se elimina al organismo garante, muchos ciudadanos concluyen que no vale la pena intentarlo en lo local.

La transparencia no solo depende de instituciones, sino también de la confianza de la gente en que esas instancias sirven para algo. De poco ayuda que Chihuahua mantenga buenos números si la percepción generalizada es que el acceso a la información se cerró en todo el país. En la práctica, lo que está en riesgo es la voluntad de preguntar, de exigir cuentas y de vigilar a quienes gobiernan.

EL GRUPO parlamentario de Morena en el Congreso del Estado busca endurecer las penas para quienes hagan un mal manejo de cuerpos, llevando la sanción de los actuales seis meses a dos años de prisión, hasta un rango de tres a siete años.

La propuesta fue presentada ante la Comisión Permanente y plantea castigar directamente a directores, encargados, administradores o propietarios de los crematorios que incurran en estas prácticas. El coordinador de Morena, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, explicó que el propósito es cerrar la puerta a la impunidad y dar una señal de que este tipo de conductas tendrán consecuencias más severas.

No es la única iniciativa en curso. Diputados de Movimiento Ciudadano y la legisladora Rosana Díaz, también de Morena ya habían puesto sobre la mesa proyectos para prevenir que se repitan hechos similares a los ocurridos en el crematorio Plenitud de Ciudad Juárez, aunque desde ángulos distintos. En este caso, la apuesta se centra en incrementar el castigo penal.

Estrada reconoció que para muchos familiares de las víctimas, la sanción propuesta puede parecer insuficiente. Sin embargo, subrayó que las leyes deben apegarse al principio de proporcionalidad, si las penas no están bien fundamentadas, corren el riesgo de caerse en tribunales, como ya ha sucedido en Chihuahua.

EL RELLENO sanitario de Mápula sigue siendo un pendiente que avanza más por la paciencia que por la eficiencia. El alcalde capitalino, Marco Bonilla dice que si Banobras no autoriza el financiamiento en septiembre, buscará otras opciones. Mientras tanto, la ciudad sigue esperando que el proyecto se destrabe, entre audiencias judiciales que se posponen y trámites que parecen no tener prisa.

La semana pasada, Bonilla viajó a la Ciudad de México para gestionar que el asunto entre en la agenda de la reunión de septiembre. Si no hay respuesta, promete tocar otras puertas. Y no es que el relleno esté al borde del colapso, pues por ejemplo, la celda número dos todavía tiene menos del 15% de su capacidad ocupada. Pero ese margen no es una licencia para dormirse.

El problema es que el proyecto lleva dos años atrapado entre diferimientos judiciales y lentitud burocrática. Sí bien, todos reconocen que la ciudad necesita asegurar su capacidad para manejar la basura a largo plazo, cada retraso es tiempo perdido para planear con calma y sin improvisaciones.

La capital tiene todavía algo de aire para resolverlo, pero no sobra. Si septiembre no trae la respuesta que se busca, la presión para encontrar financiamiento alterno será mucha. Y ahí es donde se verá si el proyecto sobrevive a la burocracia o se queda como otro expediente más.