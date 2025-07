Celulares fuera del aula

Por fin, alguien ha tenido el valor de enfrentar al gran villano del siglo XXI: el teléfono móvil. Ese tirano de bolsillo que, según las autoridades del Distrito Escolar Independiente de Ysleta (YISD), ha secuestrado el aprendizaje, enturbiado la disciplina y —sobre todo— afectado la actividad cotidiana en las escuelas y que, siendo sinceros, no están diciendo ninguna mentira

La nueva cruzada texana contra los dispositivos electrónicos en horario escolar no es simplemente una norma; es una declaración de guerra a las pantallas. A partir del 28 de julio, es decir, mañana, los estudiantes deberán mantener sus teléfonos, tabletas, relojes inteligentes y cualquier otro artefacto con alma digital bien guardados. Nada de deslizar el dedo con disimulo debajo del mesabanco o “consultar la hora” mientras se graba un TikTok en modo furtivo. La tecnología, esa vieja enemiga del aula, ha sido oficialmente desterrada al fondo de la mochila —o, en el mejor de los casos, a una caja designada como “zona de contención digital”.

Por supuesto, la medida incluye excepciones. Los estudiantes con condiciones médicas o necesidades especiales podrán usar sus dispositivos, y durante emergencias —aunque no se especifica si una emergencia incluye un aburrimiento extremo en clase de álgebra— se permitirá romper la cuarentena tecnológica. También, como gesto de generosidad institucional, se ha concedido a los adolescentes de secundaria el derecho sagrado a textear durante su hora de comida.

Ahora bien, el mensaje es tan claro como sarcástico: “Usa tu celular bajo tu propio riesgo”. Si el aparato se pierde, lo olvidaste o simplemente lo dejaste en la zona de exclusión y alguien más lo encontró útil, lastima Margarito. El distrito ya advirtió que no se hará responsable por robos ni extravíos, quizás para que los alumnos prefieran dejar su cel en casa.

¿La intención? Crear un ambiente educativo “libre de distracciones”. Y la verdad, no se sabe qué tanto tiempo podrán mantener tal medida, sobre todo porque actualmente, no solo los jóvenes, sino la población en general y más en Estados Unidos, no puede vivir sin su dispositivo celular, aunque también, por qué no decirlo, en la mayoría de los casos estas maravillas de la electrónica se utilizan más para el entretenimiento, pese a poseer muy diversas herramientas que bien se podrían aprovechar para las actividades escolares, lo malo es que casi nadie les da ese uso.

Cabe recordar que algunos maestros y maestras siguen utilizando métodos de enseñanza ya obsoletos, en muchos casos es evidente la sobrecarga curricular o, que me dice de la falta de inversión real en pedagogía. Porque lo que desconcentra al alumno, según esta visión, no es la falta de conexión con el contenido, sino el exceso de conexión… con todo lo demás que no tiene nada que ver con sus clases.

Y aunque se trata de dispositivos de alta tecnología que la dinámica actual casi, casi exige que los tengamos, la realidad, como ya se dijo, es que son mas una especie de juguete tecnológico que una herramienta multitarea.

Será interesante conocer el resultado de este experimento que pondrán en práctica las autoridades del Distrito Escolar Independiente de Ysleta, pues, por un lado, seguramente varios padres de familia van a ser los primeros en reclamar los derechos digitales de sus hijos y por otro, porque muy posiblemente los jóvenes van a descubrir un mundo real que no habían tenido la oportunidad de percibir por estar sumergidos en su realidad virtual, aunque esa no sea la idea…