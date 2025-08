LA VIOLENCIA no dio tregua en julio. Con 103 homicidios dolosos, el mes se convirtió en el más violento del año y obligó a las autoridades de los tres niveles de gobierno a revisar las estrategias para ver qué está fallando, reforzar operativos y contener la situación.

El secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz, reconoció que los homicidios siguen siendo el principal termómetro de la percepción ciudadana. Aunque aseguró que otros delitos muestran una tendencia a la baja, el impacto del asesinato cotidiano es demasiado fuerte como para que pase desapercibido. La violencia, especialmente la vinculada al narcomenudeo, continúa marcando la agenda.

Según el propio presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, la mayoría de los homicidios están relacionados con la venta y distribución de cristal. Pero, pese a la gravedad del panorama, el alcalde consideró que pudo haber sido peor. Afirmó que se logró contener un posible repunte mayor y reconoció el trabajo de las corporaciones policiacas por evitar que la violencia escalara aún más.

Por ahora, la violencia mantiene su protagonismo. Y aunque las autoridades siguen reuniéndose cada semana, la ciudadanía sigue esperando más que informes, exige resultados permanentes y, sobre todo, que la seguridad deje de depender del azar o del control momentáneo.

LA FRONTERA volvió a ser escenario de algo más que flujos migratorios y tensiones binacionales. Este viernes, a unos pasos del Puente Internacional Paso del Norte, Ciudad Juárez fue elegida como punto de arranque para el Gran Sorteo Especial “México con M de Migrante”, una iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum que busca recaudar fondos en apoyo a los connacionales que viven en Estados Unidos y a quienes han regresado al país.

La ceremonia estuvo encabezada por Olivia Salomón, directora general de la Lotería Nacional, quien viajó especialmente a Juárez para presentar el sorteo. Junto a ella estuvieron el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar y la delegada del Bienestar en Chihuahua, Mayra Chávez.

La presencia de la funcionaria federal, así como la elección de esta frontera para iniciar la venta de boletos. El sorteo, recordará usted, lo presentó la propia presidenta Sheinbaum el pasado 25 de julio en la mañanera.

Sin embargo, aquí lo que hay que destacar, no es el arranque del sorteo en sí, sino el mensaje que pareciera estar dando Gobierno Federa, Juárez sigue siendo una ciudad clave en el diseño de políticas públicas relacionadas con la migración, y que el gobierno de Claudia Sheinbaum está dispuesto a mostrar esa visibilidad.

El sorteo se celebrará el próximo 15 de septiembre, y parte de lo recaudado será destinado a apoyar albergues, servicios médicos, asesoría legal y otras acciones que beneficien directamente a las personas migrantes mexicanas, especialmente aquellas que regresan de Estados Unidos. En Juárez, esta problemática no es abstracta, pues según datos de la Secretaría del Bienestar, más de 7 mil 200 personas han sido atendidas en el marco del programa México te Abraza. La ciudad ha sido históricamente receptor y filtro de flujos migratorios, muchas veces sin los recursos suficientes para atender esa responsabilidad.

La decisión de iniciar la venta de boletos aquí, al menos si representa una forma de reconocimiento político a esa realidad. Si bien se trata de un evento promovido por Lotería Nacional, el fondo del sorteo tiene un componente social que busca conectar con una problemática estructural, la ausencia de políticas sostenidas para acompañar a los migrantes en retorno, una deuda histórica del Estado mexicano.

ALREDEDOR de 6 mil maestras y maestros de educación básica recibirán en 2025 un pago atrasado llamado “rezonificación”. Pero, ¿qué significa esto y por qué importa?

La rezonificación es una compensación económica que busca igualar las prestaciones como el aguinaldo y prima vacacional entre trabajadores que pertenecen a distintas “zonas” dentro del sistema educativo estatal. En este caso, los docentes de la llamada Zona II recibían menos beneficios que los de la Zona III, una diferencia que se mantuvo sin solución durante casi diez años.

Este pago pendiente no es solo un tema salarial, sino que daba un fiel reflejo de las desigualdades históricas dentro del sector educativo.

La gobernadora Maru Campos firmó ayer un acuerdo que garantiza el pago de prestaciones atrasadas para estos más de 6 mil trabajadores de educación básica afiliados a la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

En concreto, la compensación se orienta a fortalecer la “Compensación Provisional Compactable” y la “Compensación Temporal Compactable” para los trabajadores de la Zona II, equiparando así sus beneficios con los de quienes pertenecen a la Zona III.

La inversión destinada para realizar este pago en 2025 asciende a 64 millones de pesos, con la promesa gubernamental de mantener la suficiencia presupuestal para garantizar la continuidad de estos beneficios en los próximos años.

El secretario de Educación y Deporte, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, calificó esta firma como un paso que brinda mayor certidumbre y respaldo al gremio magisterial, al tiempo que contribuye a mejorar las condiciones de trabajo y, por ende, la calidad educativa. Por su parte, Manuel Quiroz Carbajal, secretario general de la Sección 42 del SNTE, destacó el compromiso y la apertura para seguir trabajando en conjunto en beneficio de niñas, niños y jóvenes.

El acuerdo firmado por la gobernadora y los representantes del magisterio busca que la brecha no vuelva a abrirse. Pero también abre preguntas sobre la sostenibilidad de estas medidas y la planificación a largo plazo. Garantizar la suficiencia presupuestal en años posteriores será de suma importancia para evitar que esta “reparación” sea solo un acto simbólico sin continuidad adecuada.

ES UNA REALIDAD que el uso de redes sociales por parte de menores de edad ha crecido sin regulación clara, ni barreras técnicas eficaces. En la práctica, niñas y niños de apenas ocho o nueve años pueden acceder libremente a plataformas pensadas para adultos, sin supervisión ni protección.

En ese sentido, desde el Congreso del Estado se ha comenzado a discutir el tema, el diputado Carlos Olson ha presentado una propuesta que más que nada, busca reformar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua para establecer límites y evitar que menores de 14 años puedan registrarse en redes sociales, mientras que aquellos adolescentes de entre 15 y 17 años requerirían autorización expresa de madres, padres o tutores.

Más allá de la edad, la propuesta obligaría a las plataformas digitales a implementar sistemas efectivos de verificación de identidad, así como mecanismos para filtrar contenidos inapropiados y resguardar los datos personales de usuarios menores de edad.

El legislador expuso que con base en datos del INEGI, el 68% de niñas, niños y adolescentes en México ya usa redes sociales, y lo hacen en jornadas diarias que van de seis a ocho horas. La exposición prolongada, combinada con la falta de filtros y acompañamiento, ha derivado en una serie de riesgos documentados, desde el ciberacoso y el grooming hasta alteraciones en la salud mental, ansiedad, trastornos del sueño y adicción a la validación digital.

En este escenario, el problema central no es solo el uso de redes sociales por parte de menores, sino la ausencia de un marco legal que regule esa interacción. Actualmente, la responsabilidad recae completamente en las familias, que pocas veces cuentan con herramientas tecnológicas o pedagógicas para acompañar adecuadamente a sus hijas e hijos en el entorno digital. Las plataformas, por su parte, siguen sin asumir un compromiso serio en materia de protección infantil.

La iniciativa de Olson también sugiere utilizar la nueva CURP biométrica como método para validar edades reales, una apuesta técnica ambiciosa que busca cerrar la puerta al principal resquicio por donde hoy los menores acceden a estos espacios, el falseo de identidad. Si bien hay dudas legítimas sobre la viabilidad y aplicación práctica de esta medida, ya es un avance que se esté poniendo el tema en la agenda legislativa.

La propuesta ya fue turnada a comisiones, donde deberá analizarse. Regular el acceso a las redes no resolverá todos los problemas asociados al uso de tecnologías por parte de menores, pero al menos puede establecer límites claros y obligar a las plataformas a asumir parte de la responsabilidad que hoy eluden, sin embargo, el llamado también sigue siendo hacia los padres de familia.

FINALMENTE el Tribunal Estatal Electoral terminó de revisar los más de 100 juicios de inconformidad relacionados con las elecciones judiciales. Esto no solo cierra una etapa jurídica, sino que también reconfigura algunos de los resultados que ya se daban por hechos.

Entre las decisiones más relevantes, el Tribunal le pidió al Instituto Estatal Electoral rehacer el acuerdo de asignación de magistraturas en materia civil. ¿La razón? Las impugnaciones por criterios de paridad de género fueron válidas, y eso obligará a replantear cómo se reparten esas posiciones para asegurar que hombres y mujeres tengan una representación más equilibrada.

Además, se anuló la votación en 29 casillas. ¿Por qué? Las personas que contaron los votos no estaban autorizadas para hacerlo. Esto, que podría parecer un error menor, es en realidad una falla seria en el funcionamiento de la elección, porque compromete la legalidad del proceso en esos puntos.

Otro cambio fuerte fue la revocación de la elección de jueces en dos áreas clave, la Penal, del Distrito Judicial Morelos, y Laboral, en el Distrito Judicial Bravos. Aquí no se trata de votos mal contados, sino de que quienes ganaron las elecciones no cumplían con todos los requisitos para ocupar el cargo. De hecho, una jueza electa en el ámbito penal perdió su constancia de mayoría por no acreditar su elegibilidad, y ahora el IEE tendrá que entregársela a la persona que sigue en la lista.

¿Esto significa que ya está todo dicho? No necesariamente. Las personas afectadas todavía pueden impugnar estas decisiones ante tribunales federales, como la Sala Guadalajara o la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero por ahora, lo que hizo el Tribunal Estatal Electoral fue corregir la ruta de varios procesos que estaban mal encaminados desde el principio.

Lo importante no es solo quién se queda con el cargo, sino cómo se llega a él. Si las reglas no se respetan, la confianza en el sistema se erosiona.