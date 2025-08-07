LA CONSTRUCCIÓN de un nuevo hospital del IMSS en la ciudad de Chihuahua lleva años siendo una promesa sin cumplir. A pesar de que el terreno ya fue donado desde que Maru Campos era alcaldesa, la obra sigue sin arrancar y el proyecto simplemente no avanza.

Ahora, como gobernadora, Campos Galván volvió a poner el tema sobre la mesa, pero esta vez lanzando un llamado directo a los diputados de Morena, ¿por qué no gestionan el hospital? ¿Por qué Chihuahua capital sigue fuera del radar de las nuevas obras?

La pregunta incomoda, pero es válida. Aunque algunos relacionan la situación con la decisión de Chihuahua de no adherirse al programa de IMSS-Bienestar, lo cierto es que eso no debería ser una excusa para dejar de fortalecer al Seguro Social.

Chihuahua mantiene una base empresarial cumplida en el pago de cuotas y una población que necesita con urgencia más infraestructura de salud.

El tema también llegó al Congreso local. Este lunes, la Diputación Permanente aprobó un exhorto dirigido al Gobierno Federal para que reconsidere su decisión y contemple a Chihuahua en los planes de construcción hospitalaria. En tribuna, el diputado Guillermo Ramírez recordó que han pasado más de 50 años desde que se construyó el último hospital federal en la capital del estado, y que la demanda hoy es mucho mayor por el crecimiento poblacional, la migración interna y el envejecimiento de la población.

CADA AÑO, los partidos políticos reciben millones de pesos del presupuesto público. Y también, cada año, la misma pregunta vuelve, ¿realmente necesitan tanto? Esta vez, el tema lo trajo de nuevo a la conversación la presidenta del Instituto Estatal Electoral, Yanko Durán, al señalar que es momento de replantear la fórmula con la que se calcula ese dinero.

No habló de eliminar las prerrogativas, sino de repensar cómo se asignan. Para ella, los partidos sí necesitan recursos para operar, pero admite que el tema siempre genera molestia en la ciudadanía.

La fórmula actual, que considera el número de votos obtenidos y otros factores, termina beneficiando a algunos más que a otros, incluso si su presencia en el panorama político es casi invisible fuera de los tiempos electorales.

La discusión cobra relevancia porque se avecina una reforma electoral a nivel nacional. Todavía no se conocen los detalles, pero el tema del financiamiento a los partidos está siendo considerado. Y aunque Durán fue cuidadosa al no proponer porcentajes específicos de reducción, sí dijo que el debate no puede seguir evitándose.

¿Los partidos tienen derecho a recibir dinero público?, tal vez. Pero también tienen una deuda de transparencia y resultados frente a la gente que paga impuestos. Hay quienes apenas hacen ruido fuera de las campañas, y otros que usan buena parte de sus prerrogativas en publicidad, no en trabajo político de base o formación ciudadana.

Replantear no significa recortar por recortar, sino preguntarse si el modelo actual responde a las necesidades reales del sistema democrático.

EN DISTINTOS PUNTOS de Ciudad Juárez comenzaron a aparecer bardas con una frase simple, “Juárez con Nevárez”. No traen logotipos de partidos, pero inmediatamente se asociaron a Sergio Nevárez Rodríguez, actual titular de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento.

La aparición de estas pintas desató especulaciones sobre si Nevárez está buscando una candidatura para las elecciones de 2027. Él mismo respondió a la prensa que no autorizó las bardas, es más, que al principio ni se había dado cuenta de que existían, y que ya investigó quién las mandó hacer.

Sin embargo, en medio de la polémica, aprovechó para hacerle un guiño al PAN, pues dijo que, si su partido considera que él es una opción viable, y si se dan las condiciones, estaría dispuesto a competir. No confirmó ni negó, simplemente dejó abierta la puerta.

Todavía es muy temprano para definir candidaturas, faltan dos años y medio para la intermedia, y el propio Sergio lo dijo, ¿por qué tanta premura?.

POR CIERTO, hablando del proceso que se avecina en 2027, ya hay partidos que están tanteando las posibles alianzas, sin embargo, en el blanquiazul han asegurado que por ahora, no es el momento para esas cosas.

La presidenta estatal del partido, Daniela Álvarez anduvo por Parral en donde aseguró que antes de sentarse a negociar con otras fuerzas, se necesitan resolver asuntos dentro de casa, como fortalecer su estructura, recuperar presencia territorial y renovar liderazgos municipales.

Daniela anunció el inicio de los procesos internos para renovar comités en ese y otros ocho municipios y reiteró que no es momento de hablar de coaliciones con el PRI o con Movimiento Ciudadano. Primero, dijo, hay que escuchar a la militancia y reorganizar al partido.

El calendario que presentó Álvarez contempla asambleas en septiembre para elegir nuevas dirigencias en Parral, Coyame, Cusihuiriachi, Madera, Matamoros, Satevó, Bocoyna y Chínipas.

El PAN parece concentrado en una tarea, organizarse internamente. Y aunque eso no garantiza el éxito en las elecciones, sí es una señal de que —al menos por ahora— no piensan correr antes de caminar.

UNA INICIATIVA presentada en el Congreso del Estado busca incluir el acecho como delito en el Código Penal local, con penas que van desde seis meses hasta dos años de prisión y multas económicas. La propuesta, es impulsada por la diputada Leticia Ortega Máynez y la bancada de Morena, y lo que pretende es sancionar a quienes persigan, vigilen o se comuniquen insistentemente con alguien sin su consentimiento, ya sea en persona, por medios digitales o a través de terceros.

Para enriquecer la iniciativa, se programaron dos foros en los que participan víctimas y especialistas. El primero se realiza en el Congreso y el segundo en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Ambos buscan recoger experiencias para que la ley responda a las necesidades de la gente afectada.

El acecho no es solo una molestia, es una forma de violencia que genera miedo y altera la vida cotidiana de quienes lo sufren. Con esta reforma, Chihuahua avanzaría para que la ley proteja mejor a las víctimas y sancione estas conductas reiteradas que hasta ahora no estaban claramente penadas.