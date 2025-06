A UNOS MESES de que los magistrados que integrarán el Poder Judicial del Estado asuman funciones, la gobernadora Maru Campos los convocó a una reunión en Palacio de Gobierno para establecer el primer diálogo formal con quienes ejercerán justicia desde una legitimidad inédita en el estado.

Las y los 35 magistrados electos asumirán funciones en septiembre; 30 de ellos integrarán el Tribunal Superior de Justicia y cinco, el Tribunal de Disciplina Judicial. Es el primer grupo en la historia del estado que llega a través de una votación ciudadana.

Durante la reunión, Maru los felicitó por haber resultado electos y aprovechó para hacer el llamado a trabajar de forma coordinada para “proteger las instituciones” y fortalecer el Estado de Derecho.

El Ejecutivo plantea una interlocución constante con los nuevos jueces y magistrados. Sin embargo, éstos deberán demostrar independencia y autonomía en su actuar, en especial considerando que ahora su legitimidad proviene directamente del voto ciudadano.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia será Marcela Herrera Sandoval, mientras que Francisco Acosta Molina encabezará el Tribunal de Disciplina Judicial. Ambos obtuvieron las votaciones más altas en sus respectivas contiendas, cuyas constancias fueron entregadas por el Instituto Estatal Electoral el pasado sábado.

En la reunión, también estuvieron presentes el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña; el fiscal general del Estado, César Jáuregui.

COMO PARTE de los ajustes que el alcalde Cruz Pérez Cuéllar realizó al gabinete municipal, ayer, se dio a conocer el nombramiento de Luis Fernando Rodríguez Giner, excandidato del Partido Verde a la presidencia municipal, como nuevo titular de Centros Comunitarios.

Hay que recordar que la semana pasada, el Municipio realizó una serie de enroques, incluyendo Seguridad Vial, Servicios Públicos, Centros Comunitarios y Regulación Comercial. El objetivo, según el alcalde, es mejorar el funcionamiento del Ayuntamiento y dar continuidad a los servicios.

Dentro de esos cambios destacó el de Jesús García Reyes, quien estaba al frente de la Dirección de Centros Comunitarios, y ahora quedó encabezando la Coordinación General de Seguridad Vial, a su lado estará Arturo Rivera, designado como director operativo de esa misma dependencia. Rivera ocupaba hasta hace unos días la Dirección General de Servicios Públicos, cargo que fue asumido por César Tapia Martínez, quien durante casi cuatro años encabezó Seguridad Vial. Otro de los ajustes fue la designación del nuevo titular de la Dirección de Regulación Comercial, en donde fue nombrado Óscar Guevara Ramírez, quien ya se desempeñaba dentro de esa dependencia como coordinador de comercio informal.

Los centros comunitarios en Ciudad Juárez funcionan como una red de apoyo directo entre el gobierno municipal y la ciudadanía. En estos espacios se ofrecen talleres, servicios sociales, actividades culturales y programas que buscan fortalecer el tejido social, especialmente en colonias con altos niveles de marginación.

Durante la presentación, Rodríguez Giner agradeció la integración al gabinete municipal y dijo que comenzará revisando los programas activos para identificar los que han sido más útiles y mejor recibidos por la comunidad. Afirmó que su enfoque será dinamizar las actividades de la red de centros y aportar al desarrollo social desde lo local.

El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar descartó que se vayan a realizar más cambios en su gabinete antes de la presentación de su próximo informe de gobierno, y reiteró que los movimientos obedecen a la necesidad de refrescar la administración.

LA DEMOLICIÓN de las presas construidas en el rancho El Saucito, propiedad del exgobernador César Duarte, está por concluir. Con un avance del 95 por ciento, según la Comisión Nacional del Agua (Conagua), esta intervención busca revertir años de apropiación indebida del recurso hídrico en una zona donde el agua escasea para muchos, pero fluía con privilegios para unos cuantos.

Durante años, dichas represas desviaron el cauce natural del agua, afectando a comunidades aguas abajo como Balleza y El Tule. El volumen total que podían almacenar ascendía a 700 mil metros cúbicos, aunque al momento del derribo se encontraban con apenas 200 mil. Aun así, la magnitud del acaparamiento es suficiente para dimensionar la relación entre poder político y control de recursos.

El delegado de la Conagua, Román Alcántar Alvídrez ha precisado que este procedimiento es tardado y complicado derivado de las condiciones geográficas en que se encuentran los cuerpos de agua, por lo que el acceso de la maquinaría se tornó difícil, pero finalmente se logró iniciar la acción de demolición.

Ya con el cauce parcialmente restituido y las estructuras casi totalmente demolidas, el proceso no solo representa un acto técnico, sino una señal de reparación institucional. Pero el caso no se agota con la demolición. Existen denuncias penales por el acaparamiento del agua, presentadas desde la Presidencia de la República. La atención ahora deberá centrarse no solo en deslindar responsabilidades, sino en garantizar que los cauces recuperados sigan fluyendo para quienes históricamente han estado al final de la fila.

Este episodio no puede resolverse únicamente con maquinaria y concreto derrumbado. Requiere también memoria, vigilancia y la voluntad de no repetir una historia donde el agua, como tantas veces, fue absorbida por la política.

EN LO QUE VA de la administración, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado reportó el rescate de 790 migrantes. Según el titular de la corporación, Gilberto Loya Chávez, estas acciones se han realizado durante 45 meses mediante 200 operativos conjuntos con autoridades de Estados Unidos, como la Patrulla Fronteriza y el CBP.

Los llamados “operativos espejo” consisten en intervenciones simultáneas a ambos lados de la frontera para detectar y frenar el tráfico de personas. En estos operativos, además del rescate de migrantes, se ha detenido a personas armadas y decomisado 18 vehículos, 26 cargadores y 916 cartuchos útiles.

También se aseguraron 128 mil pesos en moneda nacional y 36 mil dólares en efectivo, dinero que, de acuerdo con la Secretaría, era transportado por los detenidos y provenía de pagos hechos por migrantes que buscaban cruzar hacia Estados Unidos.

El tráfico de personas en la región fronteriza ha llevado a que estas acciones se conviertan en una actividad constante para las corporaciones de seguridad. Aunque las autoridades destacan los resultados obtenidos, las cifras dan cuenta de la magnitud del fenómeno, cientos de personas en situación irregular han sido localizadas en operativos que también han implicado el uso de recursos por parte de grupos armados.

Las operaciones continuarán en colaboración con Estados Unidos, según informó el gobierno estatal, que mantiene la estrategia de vigilancia conjunta como una de sus principales líneas de acción en el tema migratorio.