EL ALCALDE Cruz Pérez Cuéllar viajó a la Ciudad de México para reunirse con Zoé Robledo, director general del IMSS, y revisar de cerca los avances de los Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) que se construyen en Juárez.

La reunión tuvo el objetivo no sólo de revisar los avances, sino también para girar instrucciones y acelerar las obras para que estos espacios estén listos y funcionando lo antes posible.

Hay que recordar que la construcción de los primeros centros en Juárez comenzó el pasado 30 de abril. Se eligió comenzar en la frontera ante la alta concentración de mujeres que trabajan en la industria maquiladora.

Estos centros beneficiarán a niñas y niños desde los 43 días de nacidos hasta los cuatro años de edad. Si los plazos se cumplen, el primero abrirá sus puertas en octubre y, para antes de terminar el 2025, estarán operando 12, cinco del Seguro Social, dos a cargo del DIF y el municipio, y cinco más en conjunto con empresas de parques industriales.

Durante el encuentro también se discutieron otros proyectos para mejorar la atención a la derechohabiencia en Juárez, pero la prioridad es que los CECI pasen de los planos a la realidad. La idea es ofrecer espacios seguros, accesibles y con enfoque educativo, para que las madres trabajadoras puedan cumplir sus jornadas sin sacrificar el cuidado de sus hijos.

Tras la reunión, el alcalde Pérez Cuéllar aseguró que seguirá trabajando en coordinación con el gobierno federal para agilizar el desarrollo de las obras.

ARRANCÓ oficialmente la entrega-recepción del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, un proceso que marcará el relevo en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia.

La todavía titular, Myriam Victoria Hernández Acosta, y la presidenta electa, Marcela Herrera Sandoval, encabezaron este viernes la ceremonia que dio inicio a una transición que se extenderá hasta el 25 de agosto.

En la sede del tribunal, autoridades judiciales y jurisdiccionales se reunieron para presentar a la administración entrante la estructura y el funcionamiento del organismo. En el transcurso de estos días, se revisará a detalle el estado de proyectos, programas, recursos y se realizarán auditorías internas para garantizar que la nueva gestión reciba todo en orden.

Hernández Acosta definió el momento como uno de compromiso con la transparencia y la responsabilidad. Herrera Sandoval, por su parte, agradeció la confianza y se comprometió a trabajar por un sistema judicial más eficiente y accesible para la ciudadanía.

Como parte de la agenda, el 22 de agosto se llevará a cabo la última sesión del pleno actual, con la entrega de informes finales y la despedida de los magistrados salientes. Tres días después, concluirá la transferencia de responsabilidades, cerrando así un ciclo para abrir otro con nuevos retos y expectativas.

EL ATAQUE perpetrado el pasado 11 de agosto, en donde dos agentes municipales fallecieron, no solo dejó interrogantes sobre las circunstancias del homicidio, sino también sobre las actividades que realizaban fuera de servicio.

Y es que en la última semana, conforme han avanzado las investigaciones con relación al caso, se confirmó que el blanco directo del ataque fue un “empresario” que resultó ser líder de una organización criminal. Junto a él, fallecieron dos oficiales que presuntamente “lo protegían”.

El secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz, resaltó que la investigación sigue abierta y que trabajan junto con la Fiscalía General del Estado para esclarecer por qué esos policías estaban con un presunto líder criminal en ese momento.

El caso claro que ha puesto bajo la lupa lo que hacen los agentes cuando no portan el uniforme. Muñoz admitió que resulta complicado supervisar sus actividades fuera del horario laboral. Algunos, dijo, manejan un vehículo de plataforma o realizan otros trabajos lícitos para complementar su ingreso, algo permitido. Pero cuando esa búsqueda de dinero extra se cruza con actividades ilegales, se convierte en una traición directa a su responsabilidad como servidores públicos.

Ante este episodio, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal reforzará la revisión de las actividades de su personal y mantendrá evaluaciones continuas para detectar y prevenir conductas indebidas. La intención es blindar a la corporación de quienes, bajo la protección de la placa, buscan beneficio personal a costa de la ley.

Más allá del caso particular, el reto es recuperar la confianza de la ciudadanía. El expediente de estos dos agentes aún no está cerrado, y su desenlace dirá mucho sobre la capacidad de las autoridades para limpiar y proteger la institución que juraron servir.

ESTE DOMINGO, Morena va a poner a prueba su capacidad de organización en todo el país con el arranque masivo de la confirmación de sus comités municipales.

Dentro de este proceso se habla de 71 mil 500 secciones electorales en el país que iniciarán este domingo la conformación de las asambleas distritales, destacando que en Chihuahua serán 321, de las cuales, 69 serán en la capital, y la dinámica se repetirá cada domingo durante lo que queda del año.

El presidente del Consejo Estatal de Morena, Hugo González Muñíz, dijo que el objetivo es robustecer la estructura morenista en Chihuahua. La dinámica será simple, en cada sección habrá un morenista encargado de llenar las actas y dirigir las asambleas que estará apoyado por funcionarios del partido, diputados, senadores o consejeros.

González confía en que la participación ciudadana será la pieza clave. Y ahí está el reto, convencer a la gente de que vale la pena invertir sus domingos en la vida interna de un partido. Porque la estructura puede ser muy grande, pero sin gente que crea en ella, no sirve más que para las fotos de arranque.

El domingo se verá si la convocatoria prende. El resto del año dirá si esa chispa alcanza para encender todo el motor rumbo a 2027.