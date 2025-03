UNIDAD, fue con lo que la gobernadora Maru Campos cerró el mensaje dirigido ayer a los juarenses desde Ciudad Juárez, una región catalogada por la mandataria como histórica y que ha marcado el rumbo del país en diversas ocasiones.

“A los que piensan que el juego terminó en Ciudad Juárez, les digo que no hay ‘game over’, esto aquí apenas comienza, el juevo no se ha acabado, hay mucho por ver, Juárez no se tiene y Maru tampoco, les pido unidad y ver más allá de lo que nos divide, encontrar lo que nos une como juarenses y chihuahuenses”, comentó Campos.

Una buena convocatoria fue la que reunió Maru en el informe presentado en Juárez, teniendo como sede las oficinas de Pueblito Mexicano, en donde afirmó que la frontera es una de sus causas principales.

Como parte del informe, se destacó la puesta en funcionamiento del primer resonador magnético en un hospital público del estado y la ampliación del Centro Estatal de Cancerología. Además, se resaltaron los más de 2 millones de servicios de MediChihuahua.

Asimismo, se destacó el compromiso con la Sierra Tarahumara; la inversión de más de 2 mil millones de pesos y la ampliación de programas de atención.

En materia de seguridad, se resaltó la salida de Ciudad Juárez del ranking de las 10 ciudades más violentas del mundo, al igual que la inversión en tecnología con la Plataforma Centinela y el C7.

Por otro lado, en infraestructura y desarrollo económico, los proyectos de pavimentación, el mantenimiento de carreteras y la mejora en el transporte público con el BRT fueron los avances más resaltados. La "Ruta del Semiconductor" y la atracción de inversión extranjera también tuvieron un espacio central dentro de los logros del último año, como parte de los esfuerzos por fortalecer la industria.

Los avances son innegables, pero el desafío sigue siendo grande.

ESTA SEMANA se estaría dando el proceso de renovación en la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) en la frontera, al menos eso aseguran al interior del blanquiazul.

Hay que recordar que hace apenas unos días, la presidenta del Comité Directivo Estatal, Daniela Alvarez anunció la salida de Xóchitl Contreras de la presidencia del Comité Directivo Municipal panista para dedicar “full time” a su encargo como diputada local.

En su lugar, quedará el exdiputado Gabriel García Cantú, quien precisamente había sido nombrado secretario general del partido en Juárez. El nuevo presidente blanquiazul tendrá dentro de sus tareas, no sólo robustecer la presencia del PAN en Juárez, sino ir haciendo camino para el proceso de renovación formal del CDM que se estaría dando durante el segundo semestre del año.

CADA VEZ está más cerca el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial del Estado de Chihuahua 2024-2025, en ese sentido, ya quedaron listos y definidos los diseños y modelos definitivos de la documentación y materiales electorales, es decir, las boletas.

Durante la Séptima Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEE), se validaron los formatos de boletas y materiales para elegir a diversos magistrados y jueces que formarán parte de los tribunales del estado, lo cual es un proceso fundamental.

Una de las medidas más destacadas es la implementación de boletas que, además de estar estructuradas de manera clara para evitar confusión, integran avances tecnológicos que garantizarán un proceso más seguro y confiable. Con la inclusión de folios únicos y progresivos y talones desprendibles, se pretende facilitar la trazabilidad de los votos y se evitar posibles duplicaciones.

Además, los materiales contarán con códigos QR, que permiten identificar rápidamente el tipo de elección, la materia y el distrito judicial, con lo que se busca optimizar el cómputo de votos y reducir los márgenes de error.

La elección de colores Pantone específicos para cada tipo de cargo tiene un doble propósito, la diferenciación clara de los distintos puestos en juego y la reducción de confusión para los votantes.

El IEE aseguró que estará compartiendo permanentemente los diseños de las boletas y otros detalles relevantes sobre el proceso electoral para permitir que la ciudadanía se familiarice con el sistema y esté mejor preparada para participar activamente en las elecciones del 1 de junio de 2025.

DENTRO de la reestructuración que se está llevando a cabo dentro de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ) para fortalecer su relación con el sector productivo, el rector, Óscar Ibáñez nombró a Luis Enrique Villavicencio Rascón como director de Vinculación, con el objetivo de consolidar la conexión entre la academia, la industria y el gobierno para potenciar también el desarrollo económico y educativo de la región.

Villavicencio Rascón cuenta con trayectoria en análisis estratégico, políticas públicas y vinculación interinstitucional. Tiene experiencia en sectores como la consultoría, la educación y la administración pública.

Sin embargo, el reto no es menor, la vinculación universitaria debe ir más allá de convenios y colaboraciones para convertirse en un motor efectivo de oportunidades laborales y desarrollo tecnológico.

El rector Ibáñez Hernández ha enfatizado que la instrucción de la gobernadora es consolidar a la UTCJ como líder en la generación de talento en el estado. Para lograrlo, es imprescindible que la Dirección de Vinculación implemente estrategias innovadoras que faciliten la inserción de los estudiantes en el mercado laboral y fomenten la participación activa de la universidad en proyectos de impacto social y económico.

En un entorno altamente competitivo, donde la educación tecnológica juega un papel importante en la industria 4.0, la UTCJ debe asumir un rol protagónico en la formación de profesionales capacitados para los desafíos del futuro.