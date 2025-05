A estas alturas del partido, ya podríamos otorgarle a México una medalla al estoicismo diplomático. Cada vez que Estados Unidos decide aplicarnos una buena dosis de aranceles, nuestro gobierno no sólo se mantiene sereno: aplaude.

Esta semana, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, nos regaló otra postal de resignación alegre al celebrar que, en el siempre volátil juego del comercio automotriz, a México le tocaron aranceles... pero poquitos. Lo justo para que duela, pero no tanto para que nos quejemos demasiado, pero de que van, van.

La narrativa es tan familiar que da ternura. Estados Unidos endurece las reglas, se impone como el matón del salón, y luego —generoso, magnánimo, casi paternal— concede ciertas excepciones. ¿Y qué hace México? ¿Acaso eleva la voz, defiende con firmeza a su industria, exige reciprocidad? No. Brinda. Porque ahora, oh maravilla de la geoeconomía, también estarán exentas de gravámenes las autopartes hechas en toda Norteamérica, no sólo las gringas. Aplausos. Vivas. Selfies en Washington.

Para colmo, nos explican que incluso aquellas piezas que crucen tres veces la frontera —porque eso es lo que hacen los coches modernos: migran como nadie— seguirán contando como producción estadounidense si se ensamblan en suelo de las barras y las estrellas. Es decir, ponemos las partes, ponemos el esfuerzo, a veces hasta ponemos la inversión... y ellos ponen la bandera.

Ebrard asegura que esto beneficiará a empresas en México. Y seguramente es cierto: algunas empresas contarán con más certezas al armar sus complejas cadenas de suministro, al menos momentáneamente. Pero no nos engañemos. Lo que realmente se celebró fue que el garrotazo no vino con púas. Que la bofetada fue con guante blanco. Que seguimos sin atrevernos a negociar desde una posición de fuerza, no porque no la tengamos —el comercio bilateral automotriz supera los 300 mil millones de dólares— sino porque no queremos incomodar al vecino.

Lo más desconcertante no es que Trump (o cualquier presidente estadounidense, seamos justos) juegue a reordenar las reglas del mercado según su conveniencia. Lo verdaderamente patético es que México haya normalizado la práctica de recibir migajas y tratarlas como banquete. El eterno país del "sí, señor", donde el éxito diplomático se mide por lo poco que nos castigan, no por lo mucho que ganamos.

Mientras tanto, seguimos viajando a Washington con la esperanza de que, esta vez sí, nos dejen pasar sin revisar tanto el equipaje. Total, con que los aranceles no nos peguen tan fuerte, ya es motivo para sacar el mariachi.

Pero ojo: celebrar lo menos malo como si fuera una victoria nos condena, una y otra vez, a aceptar lo inaceptable. Quizás sea hora de dejar de aplaudirle al verdugo por afilar el hacha un poco menos. Aunque eso, claro, sería demasiado disruptivo para nuestra diplomacia del contentillo.

Y esa no es la idea…