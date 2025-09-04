El Partido Acción Nacional en Juárez ofreció una conferencia de prensa para anunciar que se están enfocando en ampliar su padrón electoral, incluso utilizando una App gratuita para que las personas ni siquiera tengan que ir en persona al partido y realizar el trámite.

Los panistas se quieren dar carrilla para hacer todo lo posible y que el próximo 2027 Morena no les dé una vapuleada y los quiten de la jugada (como parece ser que pinta la cosa), pues están conscientes de que el partido de izquierda cada día cobra más y más terreno.

En el PAN les preocupa que en el 27 pierdan el estado, así como los pocos municipios que se consideran bastión blanquiazul, incluyendo la capital, ya que a estas alturas la marca Morena está tan sólida que sea quien sea el candidato o candidata, el triunfo estás más que asegurado. Aunque también sabemos que en la política luego surgen varias sorpresas.

Lo cierto es que en el PAN empezaron muy tarde a darse cuenta la importancia de acercase a la gente, resolverle sus problemas, gestionarles beneficios y sobre todo darles atención no solo en tiempos electorales… quién sabe si les alcance, pues Morena les lleva tres o cuatro cuadras de ventaja en el camino.

Dicen que en breve harán el anuncio de su resurgimiento a nivela nacional, formando consejos ciudadanos, facilitando el acceso a las candidaturas, acercándose a las nuevas generaciones para haya propuestas jóvenes, además de renovarse en todos los sentidos. ¿A ver cómo les va?

Por fin se llegó el día en que el secretario de Estado, de Estados Unidos, Marco Rubio visitó México con una encomienda clara, lograr que la presidenta Claudia Sheinbaum aceptara un acuerdo de colaboración con los vecinos del norte para un ataque frontal a los cárteles de la droga.

El funcionario norteamericano le llevará al presidente Donald Trump la firma de un acuerdo de colaboración y trabajo conjunto, pero que para nada implica la intromisión en suelo mexicano de las tropas estadunidense.

Solo se comprometieron a desmantelar al crimen organizado transnacional, entre instituciones de seguridad nacional, cuerpos de seguridad y autoridades judiciales, pero el mandatario americano se quedará con las ganas de utilizar su arsenal.

Eso sí, se reunirán con frecuencia los altos mandos policiales y de seguridad de ambos países para monitorear los avances y hacer los ajustes que se requieran.

El acuerdo incluye:

• Combatir a los cárteles y fortalecer la seguridad fronteriza.

• Detectar y eliminar túneles clandestinos.

• Abordar los flujos financieros ilícitos.

• Prevenir el robo de combustible.

En ese sentido y con el acuerdo previo entre la presidenta Sheinbaum con los gobiernos de las 32 entidades, ya veremos de que manera se reforzarán las estrategias de seguridad y que implicará, porque la verdad es que, en el caso particular de Ciudad Juárez, existen amargas experiencias con las corporaciones federales que llegan para supuestamente combatir el crimen.

Apropósito de visitas de funcionarios de alto nivel, en el caso de Chihuahua y de manera concreta en Juárez, seguimos a la espera de saber en qué momento estarán, tanto la presidenta Claudia Sheinbaum, como el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

La Mandataria, después de su informe, dijo que hará una gira por todo el país para seguir con su baño de pueblo y populismo, perdón, perdón… para rendir cuentas al pueblo y con ello se cree que esté cuando menos entre tres a cuatro municipios del estado, pero de momento se desconocen fechas, horarios y lugares en concreto.

Mientras tanto, el secretario Ebrard canceló recientemente una vista que debió realizarse el pasado 28 de agosto para abordar el tema del cruce de Jerónimo – Santa Teresa, en el que desde el sexenio pasado cuando él fue titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se habló de una inversión millonaria de ambos gobiernos para la ampliación del puerto y permitir en mayores cifras el flujo comercial, pero ya no se ha dicho nada más.

En el gobierno estatal esperan en breve que de la federación se tengan fechas precisas, sin embargo, para el sector empresarial, es de suma importancia que Ebrard esté en Juárez y hable de plazos y cifras en torno a la inversión en ese cruce internacional, como también de las necesidades únicas que tiene el comercio de la zona norte. Hay muchas inquietudes al respecto, ojalá que pronto se confirme la agenda.

De acuerdo con el empresario Manuel Sotelo Suárez, líder transportista, desde hace siete años no se invierte en la infraestructura carretera federal del país, incluyendo muchísimos kilómetros considerados tramos federales en Chihuahua.

Es decir, en todo el sexenio anterior y lo que va del presente, el Gobierno de México ha permitido el deterioro de las vías de comunicación, afectado no solo el desplazamiento de los ciudadanos, sino el transito de las mercancías, con severos impactos en la economía y por eso urge que haya inversión.

Dijo que todas las agrupaciones de empresas transportistas, no solo de carga o paquetería, sino de los autobuses foráneos han expresado a la Presidenta que se destine recursos para el mantenimiento de las carreteras.

Hablar de siete años de abandono carretero enciende las alertas de un crecimiento desmesurado de accidentes que pudieran tener consecuencias fatales y por eso es la urgencia de que los atiendan.

Los empresarios, ya tiene preparada una lista de peticiones, es más, hasta dicen que serán exigencias para Sheinbaum cundo venga al estado en esa gira de rendición de cuentas, pues muchos fueron hasta compromiso de cuando hizo su campaña presidencias, pero ahora buscan recordárselos y pedirle que los cumpla.