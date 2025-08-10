Amor en patrulla ¿Quién debe ser sancionado?

Todo parece indicar que el deber policial no se limita a servir y proteger... sino también a amar con intensidad dentro de una patrulla. Sí, ese recinto sagrado del orden público que, durante un par de minutos (registrados con la precisión de un González Iñarritu improvisado), se convirtió en el set de una telenovela de tono subido. Y como era de esperarse en nuestra era digital, el video se volvió viral más rápido que una patrulla acudiendo al llamado de la hora de comida.

Pero no se equivoque: aquí no solo estamos hablando de una pareja de policías muy apasionada que confundió su turno con una cita romántica. No. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ya respondió de forma contundente y solida: se abrió una investigación administrativa interna. Eso es lo que cualquier persona con sentido común esperaría, es normal pues. Sin embargo, lo realmente fascinante de este caso no es la escena pecaminosa en la patrulla, sino el hecho de que ahora también se busca al responsable de grabar y compartir el video. Hágame el favor. Porque claro, si algo pone en riesgo a la seguridad nacional, es un ciudadano con celular que, ante un espectáculo público en un espacio público, tuvo el atrevimiento de evidenciar a dos servidores públicos en una situación sumamente embarazosa, casi literal.

Y aquí entra en escena la Ley Olimpia, una legislación nacida de la necesidad legítima de proteger la intimidad y dignidad de las personas frente a la violencia digital. Sin duda, una ley necesaria. Pero, como buen bisturí jurídico, mal manejado puede terminar cortando donde no debe. Porque aquí hay una pequeña gran pregunta que parece incomodar: ¿de verdad es este un caso de violación a la intimidad o más bien una función privada... en la vía pública? ¿Qué parte de “estaban en funciones dentro de una patrulla oficial” se nos está olvidando?

Pretender aplicar la Ley Olimpia como si se tratara de una pareja grabada en la privacidad de su hogar es, cuando menos de risa. Lo preocupante no es solo la confusión legal, sino el mensaje que se manda: los funcionarios públicos pueden actuar de manera indebida, pero ojo, cuidadito con grabarlos porque, tal acción, podría costarle hasta seis años de prisión. Como quien dice, no mires, no grabes, no denuncies. Cuando, si analizamos la situación, van a sancionar a los policías, precisamente por que el video se hizo viral y los reclamos en redes sociales se pusieron al rojo vivo, de otra forma si el ciudadano vigilante hubiera mandado el video a la corporación en cuestión, no es necesario ser adivino para predecir que no pasaría absolutamente nada.

Y así, mientras los protagonistas de la patrulla del amor, enfrentan una investigación interna que probablemente acabe en una amonestación o un cambio de turno, el foco de atención se dirige peligrosamente hacia quien tuvo el atrevimiento de encender la cámara y compartir el escándalo. Porque en esta historia, la verdadera amenaza a la seguridad ciudadana no son los policías en plena faena amorosa en horas de trabajo, sino el espectador que no supo voltear para otro lado y dejar que el amor uniformado fluyera.

En resumen, si va a grabar un acto indebido de un servidor público, piénselo dos veces. No vaya a ser que, por querer exhibir una falta, termine usted como el verdadero delincuente. Al parecer, en la patrulla se puede hacer prácticamente de todo, y usted no tiene porque andar de metiche.

Y mandar se mensaje, no debería ser la idea…