DETENER el brote de sarampión en Chihuahua no es tarea de un solo sector. La gobernadora Maru Campos encabezó ayer una sesión de trabajo junto a Ramiro López Elizalde, subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional del Gobierno Federal. Ahí se acordó que esta no será una campaña limitada al sector salud, sino que distintas dependencias estatales, alcaldías, empresas, organizaciones religiosas, albergues, escuelas, hoteles y hasta centrales de autobuses formarán parte del esfuerzo para llegar al mayor número de personas posible.

Uno de los acuerdos principales fue convocar a los presidentes municipales de Juárez, Chihuahua y Cuauhtémoc para fortalecer las acciones locales. También se definió trabajar con líderes religiosos, empresarios, administradores de aeropuertos, encargados de albergues y operadores de autobuses para que cada espacio se convierta en un punto de información y vacunación.

La Secretaría de Educación y Deporte, encabezada por Francisco Gutiérrez, organizará reuniones con asociaciones de padres de familia antes del regreso a clases. Diódoro Siller, secretario del Trabajo y Previsión Social, continuará el contacto con empleadores del sector agrícola para vacunar a trabajadores del campo y sus familias. Desde el área de turismo, Edibray Gómez establecerá acuerdos con asociaciones de hoteles y moteles para asegurar condiciones sanitarias y promover la campaña.

También se instalarán módulos de vacunación en eventos masivos. Todas estas acciones serán monitoreadas diariamente en reuniones que incluirán al IMSS, el Issste y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para corregir sobre la marcha cualquier obstáculo.

El subsecretario López Elizalde pudo conocer directamente cómo se está trabajando en Chihuahua, donde ya operan 120 brigadas que recorrerán zonas de alto riesgo casa por casa. En estas brigadas participan personal de la Secretaría de Salud estatal, el Ejército Mexicano, el IMSS, el Issste, la Secretaría de Salud federal y brigadistas de 12 estados del país.

En la reunión también participaron Samantha Gardner, directora del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia; Miguel Ángel Lezana, director general de Epidemiología; María Eugenia Galván, presidenta del DIF Estatal; Santiago De la Peña, secretario general de Gobierno; Gilberto Baeza, secretario de Salud; Enrique Rascón, secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas; Alejandra Enríquez, secretaria de Cultura.

Además, ayer mismo se celebró otra sesión con los alcaldes de los 67 municipios del estado, donde la gobernadora pidió mantener una colaboración activa con las instituciones de salud estatales y federales durante toda la campaña.

Las decisiones que se tomaron en estas reuniones son determinantes para frenar la propagación del sarampión. No se trata de una campaña rutinaria, sino de una acción urgente frente a una enfermedad que se creía erradicada y que hoy representa una amenaza real, sobre todo para niñas y niños no vacunados.

En Ciudad Juárez, también se realizó una reunión clave con representantes del sector salud para coordinar esfuerzos a nivel municipal. El alcalde recibió en su despacho a Ramiro López Elizalde, Gilberto Baeza Mendoza, Adriana Anylú Yáñez Díaz (coordinadora técnica de la Secretaría de Salud estatal), Daphne Santana Fernández (directora de Salud Pública Municipal) y Rogelio Covarrubias Gil Lamadrid (director del Distrito de Salud del Estado en Juárez).

Daphne Santana explicó que el estado sigue reportando cifras altas de contagio y que por eso se requiere una acción urgente. Además, subrayó que el alcalde, por su cercanía con la población, puede ser un puente clave para transmitir el mensaje, vacunarse es necesario, la dosis es segura y gratuita, y es la mejor forma de proteger a niñas, niños y adultos mayores.

El reto no solo es vacunar a cientos de miles de personas. Es hacerlo rápido, con orden, con claridad y con la colaboración de todos los sectores. Porque cuando la salud pública está en juego, no hay lugar para el desorden ni la indiferencia.

ESTE VIERNES se llevará a cabo una reunión decisiva del Fideicomiso del Centro de Convenciones de Ciudad Juárez que encabeza Javier Gómez Ito. El encuentro, que estaría contando con la presencia de autoridades de los tres niveles de gobierno, tiene un único propósito. seleccionar el terreno sobre el cual se construirá finalmente este espacio largamente postergado.

No se trata de una sesión más en la agenda pública. Los integrantes del fideicomiso discutirán con seriedad una propuesta concreta de ubicación, considerando al menos seis opciones disponibles, entre ellas dos ofrecidas en donación por particulares. Esta posibilidad ha generado expectativas, ya que facilitaría el proceso al reducir costos y tiempos. Aunque no se espera que de la reunión salga una fecha de inicio de obra, sí se anticipa que por lo menos se puedan poner de acuerdo y definir la sede.

La reunión se hará por la tarde, en el Hotel Four Points, y el avance, aunque todavía preliminar, tiene peso. Una vez que se elija el terreno, podrá iniciarse la elaboración del proyecto ejecutivo, lo cual representa el paso técnico necesario antes de hablar de licitaciones, presupuestos y construcción. Así lo señalaron los representantes del fideicomiso y del Gobierno del Estado, quienes han insistido en que la decisión será colegiada y responderá a criterios de funcionalidad y viabilidad para la ciudad.

También se abordará cómo será la participación de las distintas instancias públicas y privadas en la siguiente etapa. Hasta ahora, no se ha confirmado un monto específico de inversión por parte del Estado, pero sí existe el compromiso de acompañar y respaldar el proyecto según lo determine el propio fideicomiso.

Ciudad Juárez ha esperado durante 20 años que este proyecto se traduzca en algo más que intenciones. Definir el terreno no construye el centro de convenciones, pero sí permite que al menos vaya tomando forma.

LAS INVESTIGACIONES que involucran a figuras públicas no deberían detenerse por cargos, lealtades partidistas ni cálculos políticos. Eso aplica tanto al exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán “N.”, señalado por presuntos vínculos con el grupo delictivo “La Barredora”, como a cualquier otro actor que surja en el proceso, incluyendo al senador Adán Augusto López, mencionado hasta ahora sin que exista una acusación directa en su contra.

Lo hemos mencionado antes, en Morena parece que este caso de Adán Augusto no les quita el sueño. Ayer, el alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar dio una postura al respecto, y pidió que la investigación siga su curso. Y no solo porque es lo que corresponde en términos legales, sino porque abrir los expedientes, permitir el escrutinio y no cerrar filas en automático es una forma básica, aunque poco común, de preservar la confianza pública.

El alcalde recordó que aún no hay elementos que vinculen formalmente al senador morenista con las acusaciones, y por tanto no tendría por qué dejar su papel como coordinador de la bancada de Morena en el Senado. Al mismo tiempo, hizo énfasis en que el hecho de que una investigación avance no implica una condena anticipada. Es más bien una oportunidad de evitar que los casos se queden enterrados, como tantas veces ha ocurrido.

También reconoció algo que vale la pena repetir, en todos los gobiernos hay riesgo de irregularidades, pero el verdadero problema no es que existan errores o conductas indebidas, sino que se elija ignorarlas. La impunidad, dijo, es lo que ha desgastado a los partidos. Lo que se espera, entonces, no es que los gobiernos sean infalibles, sino que tengan la capacidad y la voluntad de enfrentar lo que no funciona.

La presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo ha confirmado que no existe una carpeta de investigación en contra del senador, mientras que el propio Adán Augusto dijo estar a disposición de las autoridades por el caso de su exsecretario de Seguridad, quien ya cuenta con una orden de aprehensión.

Todavía queda mucha tela sobre este caso y lo más probable es que aparezcan nuevas opiniones, nombres y versiones cruzadas. Pero hay una línea que no debe perderse de vista, ninguna figura pública, por influyente que sea, está por encima de la ley. Si las instituciones actúan con seriedad, sin sesgos ni blindajes políticos, la justicia no debería incomodar a nadie. Solo a quien tenga algo que ocultar.

LAS RECIENTES LLUVIAS han comenzado a dar un respiro al estado. El número de municipios sin afectación por sequía pasó de 21 a 37, de acuerdo con el último reporte del Monitor de Sequía emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) el 15 de junio. Este aumento del 15 por ciento es el más significativo en lo que va del año y muestra que, aunque el problema sigue siendo grave, hay señales de recuperación.

El informe detalla cómo se distribuye ahora la situación hídrica, sólo dos municipios permanecen en la categoría de “anormalmente seco”, mientras que seis aún están en sequía moderada y 14 en sequía severa.

Las condiciones más preocupantes, sequía extrema y sequía excepcional, todavía afectan a cinco y dos municipios, respectivamente. Aunque los niveles más críticos no han desaparecido, todos los rangos muestran una ligera reducción, de entre el dos y el cinco por ciento, gracias a las precipitaciones de los últimos días.

Este avance no significa que la crisis del agua esté resuelta. La sequía prolongada ha dejado daños visibles en el campo, ha presionado a comunidades rurales y ha puesto a prueba los sistemas de abasto en distintas zonas. Sin embargo, cada municipio que logra salir del mapa de sequía representa menos presión para los mantos acuíferos, menos riesgo para la ganadería y la agricultura, y una oportunidad para planificar el uso del agua con más sensatez.

Las lluvias han hecho su parte, pero el resto depende de cómo se administren los recursos hídricos.