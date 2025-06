Zverev se siente mal, pero avanza para enfrentar a Medvedev en Abierto de Halle

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Halle.- Alexander Zverev se recuperó tras sentirse mal en el primer set para superar este viernes 6-4, 7-6 a Flavio Cobolli en los cuartos de final del Abierto de Halle.

“Me sentía bien antes del partido y de repente me sentí realmente, realmente mal y enfermo. Fui a vomitar y luego, 15 minutos después, me sentí bien de nuevo”, expresó Zverev, el segundo cabeza de serie. "No sé qué fue. Nunca había experimentado eso antes. Espero estar bien en las próximas horas."

Zverev, quien se convirtió en el quinto jugador en alcanzar cinco o más semifinales en el evento después de los excampeones Roger Federer, Yevgeny Kafelnikov, Philipp Kohlschreiber y Tommy Haas, ahora enfrenta a uno de sus rivales más antiguos, Daniil Medvedev.

Medvedev eliminó por 6-4, 6-3 a Alex Michelsen para alcanzar su tercera semifinal esta temporada en la Gira.

“Creo que es el tipo al que más he enfrentado en mi carrera. Definitivamente es uno de los oponentes más duros en mi carrera”, indicó Zverev. “Va a ser un gran partido y realmente estoy deseando enfrentarlo”.

Alexander Bublik y Karen Khachanov disputarán la otra semifinal.

Bublik, quien venció al mejor clasificado Jannik Sinner en la segunda ronda, derrotó a Tomas Machac 7-6, 6-3, mientras que Khachanov superó a Tomas Martin Etcheverry 6-3, 6-2.