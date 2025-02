'Yo solo peleo contra peleadores reales'; responde Canelo a Jake Paul

Ciudad de México.- Saúl "Canelo" Álvarez respondió la tarde de este viernes al influencer Jake Paul.

"No escuches a este youtuber... yo solo peleo contra peleadores reales", dijo el mexicano en un video compartido por Ring Magazine.

Luego de haber aparecido prácticamente de la nada durante la tarde de ayer, las supuestas negociaciones para una pelea entre Jake Paul y “Canelo” Álvarez, se vinieron abajo y el combate está más que cancelado. De acuerdo con el influencer, esto se debe a que el tapatío “le sacó la vuelta”.

Según el nacido en Cleveland Ohio, el dueño de cuatro cinturones en la división de los super medios es un “esclavo” que “no representa al pueblo mexicano”.

“El Canelo me sacó la vuelta a mi Jake Paul. Es un esclavo propiedad de una empresa y no le interesa en lo más mínimo el orgullo de los mexicanos que lo apoyan en territorio estadounidense, no me sorprende cuando el no ha hecho nada por el boxeo abajo del ring”, dijo el también actor a través de sus redes sociales.

Quien vencieran por la vía de las tarjetas a un avejentado Mike Tyson aprovechó para señalarse como “la nueva cara del boxeo” y como la mayor atracción de los encordados para este 2025.

“No puedes tener una función de boxeo más grande este año sin que no esté yo. Te vas a dar cuenta quien es el verdadero rey del boxeo cuanto tus peleas se queden sin gente y empieces a perder dinero”, añadió Paul.