Yimi García queda fuera toda la temporada

Toronto.- El derecho Yimi García se perderá el resto de la temporada con los Azulejos de Toronto porque necesita una cirugía en su dolorido codo, afirmó el mánager John Schneider el viernes.

Las noticias fueron mejores para el toletero venezolano Anthony Santander, quien realizó prácticas de bateo con el equipo el viernes. El veterano bateador ambidiestro no ha jugado desde el 29 de mayo debido a un dolor en el hombro izquierdo.

García tuvo un récord de 1-2 en 22 juegos con una efectividad de 3.86 y tres salvamentos en siete oportunidades. El dominicano ponchó a 25 bateadores en 21 entradas en el primer año de un contrato de dos campañas por 15 millones de dólares.

Santander firmó un contrato de cinco años y 92,5 millones con los Azulejos en el receso previo a esta campaña. Bateó para .179 con seis jonrones y 18 carreras impulsadas en 50 juegos antes de ingresar a la lista de lesionados el 30 de mayo.

Schneider comentó que Santander realizó ejercicios de bateo, carrera y fildeo el viernes y hará lo mismo el sábado y domingo.

Se espera que acompañe a los Azulejos en su próximo viaje a Cincinnati y podría comenzar una asignación de rehabilitación en ligas menores después de esa serie.