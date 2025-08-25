Ya hay fecha para venta de boletos para final del Estatal en Juárez

Ciudad Juárez.- Con la Serie Final de la Liga Estatal empatada a juego por bando, los Indios de Ciudad Juárez dieron a conocer la fecha en la que dará inicio la venta de boletos del público general para los tres juegos de la tanda, próximos a llevarse a cabo desde el día jueves.

De acuerdo con las redes sociales de la novena fronteriza, será el miércoles cuando comience la venta para el tercer compromiso de la serie y demás partidos para todos aquellos quienes no cuenta con el abono de la Indio Card. Las entradas para este último grupo de aficionados están disponibles desde hoy lunes.

Los precios del boletaje se mantendrán intactos con son los siguientes:

Cortesía | Indios de Ciudad Juárez

En el caso de la venta en taquilla, está estará a disposición desde las 11:00 de la mañana hasta las 6:00 de tarde. Las transacciones a través de la boletera digital oficial del equipo estarán disponibles hasta agotar existencias.

Se espera que, para el arranque de la serie por la gloria en Ciudad Juárez, el juego tres vuelva a estar estelarizado por Damián Mendoza en la loma por los teporacos y Gabriel Ponce por los capitalinos.