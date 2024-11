¿Y ahora? Pachuca o León quedarían fuera del Mundial de Clubes

Zurich.- La FIFA se prepara para la nueva modalidad del Mundial de Clubes en 2025. Sin embargo, entre los clubes representates mexicanos, hay inquietud en Grupo Pachuca por la posibilidad de que alguno de sus dos equipos no pueda participar en el torneo, ya sea Pachuca o León.

Jesús Martínez, dueño de ambos equipos, está preocupado "porque se enteró que Grupo Televisa fue a tocar las puertas a Zurich" para cuestionar la participación de Pachuca y León en la misma edición del torneo. Señaló que la televisora de Chapultepec no ve justo que los equipos del mismo dueño representen a la Liga MX en el Mundial.

Al interior de la FIFA le dijeron que iban a investigar, pues de momento no está claro el panorama. Sin embargo, según el reglamento del Mundial de Clubes FIFA 2025, el organismo sí estipula que no puede haber dos equipos que sean del mismo propietario.

"Para garantizar la integridad de la competición, los clubes participantes deben cumplir con los siguientes criterios cuando remitan el acuerdo de participación y deberán seguir cumpliendo con ellos hasta el final de la competición.

a) Ningún club participante en la competición podrá, de manera directa

o indirecta:

i) poseer valores o acciones de ningún otro club participante en la competición, o comerciar con ellos;

ii) ser un miembro de otro club participante en la competición;

iii) estar implicado de ningún modo en la gestión, administración y resultados de cualquier otro club participante en la competición;

iv) tener cualquier tipo de poder en la gestión, administración y resultados de cualquier otro club participante en la competición.

b) Ninguna persona podrá estar implicada, de manera directa o indirecta, de ningún modo en la gestión, administración y resultados de más de un club participante en la competición.

c) Ninguna persona ni entidad legal podrá controlar o ejercer influencia sobre más de un club participante en la competición", estipula el Artículo 10.1 de la competencia.

"Si la Comisión Disciplinaria de la FIFA decide que dos o más clubes no cumplen con los criterios estipulados en el apdo. 1, la Secretaría General de la FIFA decidirá cuál es el club admitido en la competición y de qué manera se reemplazará al que no haya sido admitido de conformidad con las siguientes reglas y tomando en cuenta, en particular, la clasificación correspondiente del club en cuestión y el cupo correspondiente a la confederación o federación miembro a la que esté afiliado el club", agrega el 10.4.

Según el ranking de clubes de la Concacaf, Columbus Crew -subcampeón de la edición 2024- es el que ocupa la primera posición. Pero en el ranking de la FIFA por confederaciones, es América el club sin boleto que mejor está ubicado hasta la más reciente actualización.