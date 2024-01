Video: Se encaran Iván Alonso y 'Piojo' Herrera en el vestidor

Ciudad de México.– Iván Alonso, director deportivo del Cruz Azul, y Miguel "Piojo" Herrera, entrenador de Tijuana, se encararon en los pasillos de los vestidores del Estadio Ciudad de los Deportes la noche del martes luego del partido entre la Máquina y Xolos.

El directivo del Cruz Azul se acercó al "Piojo" para reclamarle sobre unas declaraciones que dio en un podcast en diciembre, previo a la final del Apertura 2023.

"No tienes memoria, no me faltes al respeto. A mí no me conoces", expresó Alonso.

El exentrenador de la Selección Mexicana repitió en varias ocasiones que no le había faltado al respeto e incluso le comentó "vamos a hablar" a Iván Alonso, quien lo invitó a pasar al vestidor de Cruz Azul, sin que diera esa acción.

Personal de seguridad tuvo que separarlos. En la zona también apareció Jorgealberto Hank, propietario de Tijuana, quien también tuvo participación de manera verbal en el conato de bronca.

En un video compartido en redes sociales se escuchó el grito de "enano de mie..., cerrá el or...", proveniente de Mathias Cardaccio, director de futbol de la Máquina.

El Comisario de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) tomó nota de lo sucedido y lo reportará en la cédula oficial del partido para que el suceso sea investigado por la Comisión Disciplinaria.

Fue en diciembre cuando el "Piojo" Herrera fue entrevistado por Jorge Van Rankin y ahí lanzó una crítica en contra de Iván Alonso.

"En primera, la oportunidad que le dan a un director deportivo, sacar un tipo que no sé quién es ni sé qué ha hecho para (estar en el puesto)", comentó el Piojo sin poder continuar con su idea al ser interrumpido por Jorge Van Rankin, quien recordó los problemas del uruguayo en Toluca y Pachuca.

"Es un extranjero que su trayectoria más reciente fue haber engañado a directivos tanto del Pachuca como del Toluca, la gente del Pachuca salió a criticarlo muy fuerte y salió peleadísimo. Por qué no seguir con él o ir a buscar a un tipo que ama a la institución", señaló Herrera.