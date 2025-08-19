Víctor Robles de Marineros suspendido 10 juegos por lanzar bate al lanzador

Filadelfia.- El jardinero de los Marineros de Seattle Víctor Robles fue suspendido 10 juegos y multado por un monto que no se reveló, tras arrojar su bate hacia un lanzador rival durante la tercera entrada del encuentro del domingo en Las Vegas, donde se rehabilitaba de una lesión, anunciaron el martes las mayores.

Robles se encuentra actualmente con los Tacoma Rainiers de Triple A en la Pacific Coast League mientras se recupera de una lesión en el hombro.

El presidente de operaciones deportivas de Seattle, Jerry Dipoto, dijo el martes a los periodistas antes del juego de los Marineros contra los Filis de Filadelfia que el plan original era que el equipo convocara a Robles la próxima semana. Ahora, la suspensión cambiará los aviones de los Marineros.

El primer lanzamiento del abredor de Las Vegas Joey Estes hacia Robles en la tercera entrada fue muy adentro y Robles lo esquivó apenas para evitar que lo impactara. Después de dar unos pasos detrás del plato y dejar caer su bate, Robles reconoció al madero y lo lanzó en dirección a Estes.

Fue inmediatamente expulsado del juego por el árbitro del plato Joe McCarthy.

Robles, quien ha sido golpeado por pitcheos tres veces en sus últimos cuatro juegos con Tacoma, incluyendo una vez anteriormente por Estes, dio algunos pasos hacia el montículo mientras le gritaba algo al lanzador, pero fue retenido por McCarthy y sus compañeros de equipo.

Robles emitió una disculpa en su cuenta de Instagram tras el incidente.

"Quiero tomar un momento para disculparme sinceramente por mi reciente reacción en el campo", escribió en una historia de Instagram. "Dejé que mi frustración se apoderara de mí, y entiendo cómo eso pudo haber afectado no sólo el juego, sino la energía y el respeto que todos trabajamos tan duro para mantener.

"Salir de una larga rehabilitación y estar alejado del juego durante la mayor parte de la temporada ha sido un desafío físico y mental. A eso se suma el reciente fallecimiento de mi madre, que ha sido increíblemente difícil, y he estado haciendo mi mejor esfuerzo para mantenerme firme. Eso no es una excusa, pero es un contexto que siento que merecen saber para entender de dónde vengo."

La suspensión será efectiva el primer día que Robles regrese al roster activo de los Marineros. No se le permitirá jugar en ningún juego, incluidos encuentros adicionales de rehabilitación en los menores, una vez que comience la suspensión.

Se le permitirá participar en los entrenamientos previos al juego con los Marineros.

Robles está apelando, por lo que la acción disciplinaria está en espera hasta que se complete ese proceso.