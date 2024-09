Víctor Dávila quiere ser un referente del América

Foto: Associated Press

Ciudad de México.- Por varias semanas, América estuvo buscando fichar un jugador que ayudará a compensar ofensivamente la salida de Julián Quiñones al fútbol árabe y al final la dirigencia se decantó por el chileno Víctor Dávila. Hasta ahora parece una gran decisión.

Dávila cayó de pie en las Águilas y acumula dos goles en apenas tres apariciones como relevo, incluyendo uno que contribuyó para ganar el título de Campeones Cup ante el Columbus Crew de la MLS a media semana.

“Ha sido un inicio increíble, estoy contento por cómo se han dado las cosas, llevo poco tiempo y me tocó debutar y hacer un gol, ahora hacer otro para conseguir un título, es plus para lo que viene de torneo”, dijo Dávila en rueda de prensa.

Lo que sigue para los azulcremas es un duro encuentro el próximo fin de semana ante Pumas en el derbi de la capital por la décima fecha.

“Un clásico es algo muy importante sobre todo cuando se trata de América porque los clásicos se viven a mil”, agregó Dávila. “La rivalidad con Pumas cada vez es más fuerte, pero nosotros tenemos que salir a ganar. Es un partido importante no sólo por ser clásico, sino por el objetivo de la liguilla, estamos enfocados ya terminó la Campeones Cup y ahora pensamos en lo que viene de torneo”.

América, el bicampeón reinante, no ha tenido una buena mitad de torneo y se sitúa décimo de la clasificación, el último lugar que otorga acceso a la pelea por la liguilla.

“Sabemos que estamos en una posición donde no pensamos estar, pero vamos partido a partido, si ganamos podemos estar arriba, este es un torneo corto y nadie te espera”, añadió el andino, quien arribó al equipo procedente del CSKA de Moscú. “Vamos a ir a ganar el clásico y esperar en la siguiente fecha estar más arriba”.

Es incierto cuál será el rol de Dávila en el encuentro ante Pumas. Hasta ahora ha sido relevo en sus tres encuentros en los que acumula 128 minutos y dos anotaciones.

América lo fichó pensando en suplir a Quiñones, un naturalizado de origen colombiano, que jugaba por banda izquierda o a veces detrás del delantero.

Dávila dijo que tiene la ductilidad de jugar todos los puestos de medio campo hacia arriba, aunque prefiere jugar de media punta.

“Se me da jugar por todo el frente, así he jugado en la misma selección chilena, no tengo problema, soy un profesional y haré lo que el equipo requiera”, dijo el jugador.

En América, Dávila se reencontró con sus compañeros de selección, Diego Valdés e Igor Lichnovsky, algo que le ha facilitado la adaptación.

Aunque su inicio ha sido bueno, el chileno no se conforma porque quiere ser un referente histórico en el equipo.

“Sabiendo la historia de los chilenos en el club uno espera conseguir muchas cosas y poner su nombre con letras doradas dentro del equipo, a eso venimos porque quiero hacer historia con América”, agregó el delantero. “Vamos paso a paso, pero espero poder seguir dándole títulos al club”.