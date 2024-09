Vencen Rhinos de El Paso en penales para arrancar temporada

Los Rhinos de El Paso arrancaron la temporada con el pie derecho llevándose la victoria la noche de ayer ante el Colorado Grit por marcador de 3-2 y por la vía de los penales como visitantes en el primer partido de la North American Hockey League.

Pese al triunfo, la cosa no tuvo el mejor de los inicios para los paseños. Empezaron mal y de malas con un gol en contra con apenas cuatro minutos corridos del primer periodo. No había pasado un minuto cuando los fronterizos ya habían regresado la grosería cortesía del gol de Rasmus Nousiament para el 1-1. Fue el mismo Nousiament el que puso el 2-1 a la mitad del periodo para darla la ventaja a El Paso antes del primer descanso. Mejor debut imposible para el finlandés.

No pasó nada en el segundo periodo de hostilidades y nos marchábamos empatados al tercer y último periodo reglamentario. Cuando parecía que ya nos íbamos, que todo estaba resulto, Sheldon Rioux mandó guardar el puck para prender la lámpara y empatar el asunto 2-2.

Los cinco minutos de tiempo extra no fueron suficientes y todo se tuvo que decidir en los penales. Mismos donde la quinteta naranja no dejó pasar absolutamente nada gracias a un Michael Manzi que salió más grande que una casa en la portería. El par de goles paseños fueron obra de Ryder Many Horses, seguiditos y sin reacción de Jack Erickson que no pudo detener los discos. El Paso le apagaba las luces a Colorado 3-2

El segundo de la serie está pactado para hoy en punto desde las 4:00 de la tarde desde la Greeley Ice Haus de Colorado.