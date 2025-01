Vence juarense Juan Ramón 'Donas' Montes en los pesos medios

Los Mochis, Sinaloa.- El pugilista juarense Juan Ramón “Donas” Montes se llevó su primera victoria del año la noche de ayer tras vencer por decisión dividida Juan “Juanito” Montiel en Los Mochis Sinaloa y en la división de los pesos medios.

Lo anterior en una pelea donde el fronterizo se le puso al tu por tu en el boxeo frontal y no dejó en paz al mochiteco en los golpes a la corta distancia. La mano izquierda estorbó toda la noche a la par de su humanidad y carrocería recién subida de peso hasta las 154 libras.

Por su parte, aquel que fuera prospecto a campeón del mundo del Consejo Mundial de Boxeo no traccionó su estilo tras más de dos años de no pelear. Se fue a tirar cuero con la cabeza por delante con mucho ímpetu, pero sin tino, mucho menos fuerza. Su oportunidad la tuvo en los últimos tres rounds: ahí atacó, ahí lastimó, pero el esfuerzo no fue suficiente en las tarjetas de dos de los jueces.

Cabe señalar que las hostilidades de ayer fueron las primeras de Montes dentro de los pesos medios. El triunfo lo deja con marca todavía invicta de 11 derrotas sin descalabros y con cinco nocauts. Quedará ver si se queda en la división y se regresa de bajada a las 154 libras de los super welter.