Vela regresó con el LAFC para ponerle un broche dorado a su carrera en el futbol

Los Ángeles.- Los últimos meses, Carlos Vela los pasó meditando un eventual regreso a las canchas. No fue sencillo, pero decidió volver a Los Angeles FC, donde espera ponerle un broche dorado a su carrera como futbolista profesional.

El mexicano de 35 años fue presentado el miércoles como nuevo refuerzo del equipo angelino para lo que resta de la temporada de la MLS.

“Hace nueve o diez meses pensé que era mi último juego, pero yo quería un final distinto”, dijo Vela en una rueda de prensa en el estadio BMO de Los Ángeles, California. “Quise volver a disfrutar los que serán mis últimos partidos, quiero terminar de buena manera, quizá ganar un título, pero disfrutarlo sabiendo que es el final y que podré cerrar así este capítulo”.

Vela marcó 14 goles con 16 asistencias la temporada pasada, que parecía su última con el LAFC donde expiró su acuerdo.

El jugador, que fue nombrado Jugador Más Valioso de la MLS en el 2019, pasó los últimos meses con su familia y aunque su nombre usualmente se mencionaba como candidato para fichar con varios equipos, incluyendo algunos en la Liga MX, él no consideró un retorno sino hasta ahora.

“En su momento no estaban las cosas como me gustaban, pero ahora tengo otra perspectiva. Los tiempos cambian, en enero me pareció lo correcto no aceptar (un regreso) y seguir mi vida y ahora de tomo otra decisión y aquí estamos”, añadió Vela. “Si podemos ganar un campeonato será importante para cerrar este capítulo de mi vida”.

El delantero dijo que no sabe cuándo podrá estar disponible para jugar. Prometió hacer lo mejor de su parte para tratar de que su reaparición en el campo sea lo más pronta posible.

Confió en que la próxima semana podrá dar una fecha estimada.

Vela fue campeón Sub17 con México en el Mundial de Perú 2005. Con la selección absoluta de su país participó en 72 encuentros en los que marcó 19 goles y fue mundialista en Sudáfrica 2010 y en Rusia 2018.

En Brasil 2014, el entrenador Miguel Herrera lo buscó para ir a la Copa del Mundo, pero el ariete declinó la opción. Lo mismo pasó con el argentino Gerardo Martino, quien lo buscó al inicio de su gestión rumbo a Qatar 2022 y obtuvo la misma respuesta.

Vela mantiene esa postura.

“Ahorita no estoy para jugar en ningún lado”, dijo el jugador. “Siempre lo he dicho, es momento de nuevas generaciones, que den un paso adelante y que ayuden a la selección a llevarla a donde nosotros no pudimos”.