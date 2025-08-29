Una formalidad: Asegura Toto Wolff que habrá extensión para George Russell

Zandvoort, Holanda.- El director del equipo Mercedes, Toto Wolff, afirmó que las conversaciones para mantener a George Russell el próximo año son simplemente "una formalidad", incluso cuando la espera para confirmarlo para 2026 ha generado especulaciones sobre su futuro en la Fórmula Uno.

Mercedes aún no ha anunciado su alineación para 2026, mucho después de que otros equipos lo hicieran, pero se espera ampliamente que Russell y su compañero novato Kimi Antonelli continúen.

El propio Russell anteriormente reconoció que el retraso se debió a los intentos de Mercedes de fichar a Max Verstappen, quien desde entonces confirmó que se queda con Red Bull.

"Claramente sabemos lo que esperamos el uno del otro, lo que queremos. Es una formalidad", dijo Wolff el viernes en el Gran Premio de los Países Bajos.

"Pero al mismo tiempo, es importante discutir incluso los más mínimos detalles" como "¿cómo podemos extraer el máximo rendimiento de George?" O cómo estructurar sus obligaciones de marketing", añadió Wolff.

Él y Russell dijeron esta semana que detuvieron las conversaciones durante el receso de mitad de temporada de la F1 y las han reanudado desde entonces.

"Toto y el equipo estaban muy dispuestos a trabajar durante el receso de verano para llegar a una resolución, pero yo quería simplemente tomarme ese tiempo porque esas dos semanas son bastante valiosas para todos nosotros", dijo Russell el jueves.

"No hay una gran prisa y realmente no quiero ponerle un plazo. Cuando suceda, sucederá. Si es la próxima semana, un mes, dos meses, tres meses, será lo que tenga que ser".

Wolff también tuvo un mensaje de apoyo para Antonelli después de una racha irregular del italiano de 19 años, quien ha sumado puntos dos veces en las últimas ocho carreras. También terminó en la trampa de grava en la primera sesión de práctica del viernes en Zandvoort.

"Simplemente seguimos creyendo en él. Necesita tiempo", dijo Wolff.