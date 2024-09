Fue un triunfo mucho my merecido: Mauricio Barbieri

Puebla de Zaragoza- Luego de salir con la victoria y sacar tres puntos ante el la Franja del Puebla como visitantes, Mauricio Barbieri, director técnico de los Bravos de Ciudad Juárez, calificó como merecido el triunfo de sus comandados en la tierra del camote.

Lo anterior tras funcionar como en pocas ocasiones; siendo el equipo de más ataque y el de más proposición desde el medio campo para arriba. Asimismo, precisó que los tres puntos de ayer viernes darán confianza a los fronterizos para intentar remontar los malos resultados y cerrar el torneo de manera decorosa.

"Son tres puntos muy importantes. El equipo se lo merecía, jugamos en una cancha que no nos favoreció, pero los jugadores se supieron adaptar muy bien. Hay cosas que tenemos que mejorar como la defensa en el último gol que concedimos, pero creo que la victoria fue muy merecida y estoy seguro que eso nos va a dar confianza a todos para remontar en la temporada. Yo creo que hemos jugados muy bien en muchos otros partidos, por eso digo que la cancha no nos favorecía, no nos dejaba jugar en corto con toques de balón seguros. Hoy salimos merecidamente vencedores", expresó el brasileño.

En otros temas, el mandamás del equipo de las tierras de Juan Gabriel reflexionó sobre la baja asistencia de las últimas semanas a los estadios del futbol mexicano, cosa que se vio a toda luz en las grades del Estadio Cuauhtémoc.

"Yo no estoy metido en el tema, no sé cuál sea el factor de que la gente no vaya a los estadios, No sé si sea el precio o el ambiente, pero lo que sí sé es que el futbol no es nada sin gente, mientras más gente haya hay más ambiente. No sé cuáles sean las razones, pero sí creo que tenemos que hacer algo para solucionar el problema", añadió.

A falta de media jornada por jugar y pese al triunfo, el cuadro fronterizo todavía es sotanero de la tabla general empatado en siete unidades con los Gallos Blancos del Querétaro, superado por diferencia de goles. No será hasta el próximo domingo 6 de octubre cuando los caballos de Juárez vuelvan a ver acción como visitantes ante los Panzas Vedes del León desde la capital mundial del zapato.