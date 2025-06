¿Un Juego de Estrellas entre Estados Unidos y el mundo? La NBA lo está planeando

Oklahoma.- La NBA está trabajando en un plan para convertir el Juego de Estrellas de la próxima temporada en una competencia entre Estados Unidos y el resto del mundo, dijo este miércoles una persona con conocimiento de la situación.

Aún no está claro cómo funcionará el formato, dijo la persona, que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque la liga no ha tomado decisiones finales. Horas antes, al comisionado de la NBA, Adam Silver, le preguntaron en una entrevista en Fox Sports 1 si un enfrentamiento entre Estados Unidos y el mundo es posible.

"Sí", afirmó Silver.

El comisionado abordó la idea el 27 de marzo en la reunión más reciente de la junta de gobierno de la liga, cuando reveló que la NBA estaba desechando el formato de mini-torneo del Juego de Estrellas que se utilizó esta temporada.

En ese momento, la AP informó que el juego de 2026, que se llevará a cabo el 15 de febrero en Inglewood, California, justo después de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, se moverá de su tradicional horario estelar del domingo por la noche a al domingo por la tarde. Esto debido a que el juego se transmitirá en NBC en Estados Unidos, que también transmite los Olímpicos.

El movimiento se produce tras un popular torneo, el Nations Face-off, que esencialmente ocupó el lugar del Juego de Estrellas de la NHL de este año, así como una fuerte competencia en los Juegos Olímpicos. En París los estadounidenses ganaron una quinta medalla de oro consecutiva al remontar contra Nikola Jokic y Serbia en las semifinales, antes de superar al anfitrión Francia y a Victor Wembanyama en la final, gracias a una ráfaga de triples tardíos de Stephen Curry.

“¿Qué mejor momento para presentar alguna forma de Estados Unidos contra el mundo?”, dijo Silver en FS1. “No estoy exactamente seguro de cuál será el formato aún. Obviamente, presté mucha atención a lo que hizo la NHL, que fue un gran éxito... Pero también, volviendo atrás, el verano pasado, nuestra competencia olímpica fue un gran éxito”.

Hay un gran desafío respecto a cualquier formato de Estados Unidos contra el mundo. Aproximadamente el 70 por ciento de los jugadores de la NBA son estadunidenses, mientras que el 30 por ciento son internacionales, por lo que, en teoría, sería más fácil para un jugador internacional formar parte del equipo All-Star, si las plantillas son del mismo tamaño.

Los jugadores internacionales sonaron entusiasmados cuando se les preguntó en el Juego de Estrellas de este año si les gustaría un enfrentamiento entre Estados Unidos y el mundo.

"Me encantaría. Mi opinión es que tiene más propósito", dijo Wembanyama en febrero. “Hay más orgullo en ello. Más en juego.”

“Me encantaría eso. Oh, me encantaría eso. Creo que sería el formato más interesante y emocionante”, indicó el griego Giannis Antetokounmpo de Milwaukee. "Me enorgullecería de eso. Siempre compito, pero creo que eso me daría un poco más de energía extra para competir."

El último formato para el Juego de Estrellas, un mini-torneo de cuatro equipos y tres juegos en San Francisco con el primer equipo en llegar a 40 puntos ganando cada uno, fue un fracaso. Llegó después de años de la liga pidiendo a los jugadores un juego más competitivo.