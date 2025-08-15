Un acongojado Anfield homenajea a Diogo Jota y su hermano

Liverpool.- Los jugadores y aficionados del Liverpool rindieron un emotivo homenaje a Diogo Jota y su hermano, Andre Silva, este viernes en el primer partido oficial en el estadio Anfield desde su caída el mes pasado.

Antes del inicio del partido de la Liga Premier contra Bournemouth, los hinchas levantaron carteles para formar "DJ20" y "AS30" en dos de las gradas durante un período de silencio en honor a los jugadores portugueses, quienes murieron en un accidente automovilístico en España. Los futbolistas de Liverpool se colocaron brazo con brazo alrededor del círculo central.

Los jugadores de ambos clubes llevaban brazaletes negros, al igual que el entrenador de Liverpool, Arne Slot, y los miembros de su cuerpo técnico.

Antes de eso, se interpretó "You'll Never Walk Alone" mientras se ondeaban pancartas, banderas y bufandas en conmemoración de Jota entre la multitud. Una imagen de Jota y Silva se mostró en la pantalla gigante.

Jota jugó para Liverpool durante las últimas cinco temporadas, coronándose campeón de la Liga Premier, la Copa FA y la Copa de la Liga. El club retiró el número 20 de su camiseta.

Liverpool tendrá una escultura conmemorativa permanente en Anfield para honrar a Jota.