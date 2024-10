No lo aguantaron: Mauricio Barbieri se va de Bravos

Ciudad Juárez.- La mañana de este martes, los Bravos de Ciudad Juárez dieron por terminada su relación laboral con Mauricio Barbieri como su director técnico.

La decisión fue dada a conocer por la directiva del cuadro por medio de un comunicado y tras el último descalabro de los fosforescentes el pasado domingo, cayendo de locales por marcador de 2-4 ante el Atlético San Luis.

"Agradecemos a Mauricio y a todo su cuerpo técnico el tiempo y el esfuerzo dedicado a nuestro club. Así como el cariño que siempre manifestó por Ciudad Juárez y su gente", expresó el FC Juárez en su comunicado.

La salida del brasileño se da también tras un semestre repleto de críticas para tanto la ex directiva a cargo de Humberto Valdés como para la actual comitiva que dirige el español Fran Sánchez. Entre las inconformidades del dirigente siempre estuvo la tardía respuesta en la incorporación de refuerzos y la falta de paciencia para con su proyecto deportivo.

“Exigir que este equipo de resultados a corto plazo no sería coherente. Si hay intención de continuar con un proyecto a futuro yo tengo todas las intenciones de continuar. En este momento nadie se ha acercado a mí, ni me han dicho nada. Yo voy a seguir haciendo mi trabajo. Yo escuchó, pero tienen que cambiar las cosas, no entregaron lo que prometieron, el que respondió fui yo”