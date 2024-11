Foto: Associated Press

2/2 Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

1/2 Foto: Associated Press

Los Ángeles.- En medio de una temporada de derrotas desgarradoras, lesiones importantes y un juego inconsistente, los Dolphins de Miami lograron reunirlo todo en gran medida el lunes.

Aunque sus aspiraciones de Super Bowl de pretemporada aún corren un grave riesgo de desvanecerse, la aguerrida victoria de 23-15 sobre los Rams de Los Ángeles demostró a los jugadores clave de Miami que aún podrían tener la oportunidad de sacar algo de este año tan difícil.

Tyreek Hill capturó un pase corto para touchdown de Tua Tagovailoa en el tercer cuarto para poner fin a la sequía anotadora más larga de su carrera, y los Dolphins (3-6) mantuvieron a Los Ángeles fuera de la zona de anotación para romper su racha de tres derrotas consecutivas con apenas su segunda victoria en ocho juegos.

“Cuando jugamos nuestro mejor fútbol, aún podemos vencer a cualquiera”, dijo el tackle defensivo Calais Campbell. “Solo tenemos que seguir creyendo, seguir luchando. Y obviamente, el margen de error es cero. Es un juego, pero tenemos que seguir adelante. Para llegar a donde queremos ir, tenemos que seguir luchando y creer”.

El receptor novato Malik Washington corrió para su primer touchdown en la NFL en la posesión inicial de una noche crucial para la recuperación de los tribulados Dolphins (3-6), que habían perdido tres partidos por un total de 10 puntos desde su última victoria el 6 de octubre.

La sólida defensa de los Dolphins se destacó impresionantemente en el SoFi Stadium, forzando dos pérdidas de balón y manteniendo a los Rams fuera de la zona de anotación a pesar de ceder 327 yardas.

Tagovailoa pasó solo para 207 yardas, pero realizó una serie de lanzamientos importantes mientras los Dolphins convertían seis terceras oportunidades, la mayoría en momentos clave. Tagovailoa completó 9 de 12 pases para 137 yardas solo en terceras oportunidades.

“Hemos recorrido un largo camino a través de varias derrotas seguidas”, dijo Tagovailoa. “La resiliencia de este equipo con el ruido externo, todos nos descartan, espero que esta sea una oportunidad para no desperdiciar. Espero que podamos iniciar una racha con esta victoria y encontrar nuestro ritmo”.

Hill tuvo tres recepciones, incluyendo su primer touchdown desde el partido inaugural de la temporada, mientras jugaba a pesar de una lesión en la muñeca, y Jason Sanders pateó tres goles de campo.

Matthew Stafford pasó para 293 yardas y el novato Joshua Karty pateó cinco goles de campo por los Rams (4-5), cuya racha de tres victorias consecutivas terminó con una gran regresión ofensiva. Los Ángeles no logró anotar un touchdown por solo la octava vez en las ocho temporadas del entrenador Sean McVay, y no pudo anotar un touchdown ofensivo por solo la segunda vez en cuatro años cuando Stafford estaba uniformado.

“Defensivamente, estoy satisfecho con cómo jugamos”, dijo McVay. “Al final no pudimos capitalizar en la ofensiva. No hubo ningún atisbo de fútbol complementario. ... Ha habido ocasiones en que no hemos sido lo suficientemente consistentes. ¿Descuidados? Sí. Tenemos que poder jugar mejor y ser más consistentes”.

Después de anotar 76 puntos en sus tres victorias consecutivas, Los Ángeles no logró anotar un touchdown por primera vez desde el 5 de noviembre de 2023, en Green Bay cuando Stafford estaba lesionado.

Puka Nacua tuvo nueve recepciones para 98 yardas, y Cooper Kupp hizo siete recepciones para 80 yardas.

La victoria de Miami salvó al estado de Florida de lo que habría sido un fin de semana sin precedentes de 0-12 para sus equipos de la NFL y universitarios.

También significó que los Dolphins, Tampa Bay y Jacksonville no combinaron para ir 0-3 por tercera semana consecutiva, lo que habría sido la primera vez desde que Florida se convirtió en un estado de la NFL de tres equipos en 1995.