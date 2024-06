Tunde Kimmich a sondeo 'racista' sobre la Selección Alemana

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

HERZOGENAURACH, Alemania (AP) — El volante alemán Joshua Kimmich fustigó como “absolutamente racista” un sondeo que mostró que uno de cada cinco de sus compatriotas prefiere tener más futbolistas blancos en la selección nacional.

La encuesta a 1.304 personas que fueron seleccionadas al azar fue realizada para la cadena pública ARD y un documental titulado “Unidad y Justicia y Diversidad”, el cual será emitido el miércoles. Casi el 21% de los consultados indicó que desean tener más jugadores blancos representando a Alemania.

“Todo el que crece en el fútbol sabe que esto no tiene ningún tipo de sentido. El fútbol en particular es un buen ejemplo de cómo unir a diferentes naciones, diferentes colores de piel y diferentes religiones”, dijo Kimmich el sábado. “De eso se trata con nuestro equipo. Echaría de menos a muchos jugadores si quedaran fuera. Esto es absolutamente racista y no tiene cabida en nuestro vestuario”.

Kimmich habló en Herzogenaurach, donde Alemania se prepara para el inminente Campeonato Europeo. El equipo de 27 jugadores tiene una composición mixta e incluye a varios jugadores de raza negra.

“Cuando consideras que estás a punto de ser anfitriona de un Campeonato Europeo, es absurdo hacer semejante pregunta cuando la intención es unir a todo el país", indicó Kimmich. “Se trata de lograr grandes cosas en conjunto. Como selección, queremos que toda Alemania esté con nosotros”.

Alemania se pondrá a tono para la Euro 2024 con amistoso ante Ucrania en Nuremberg el lunes y Grecia, cuatro días después, en Mönchengladbach.

La anfitriona abrirá el torneo el 14 de junio, midiéndose contra Escocia en Múnich. También enfrentará a Hungría en Stuttgart el 19 de junio y a Suiza en Fráncfort el 23 de junio.