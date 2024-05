'Tumban' a Rublev en tercera ronda de Roland Garros

Foto: Associated Press

PARÍS (AP) — El sexto sembrado Andrey Rublev quedó eliminado del Abierto de Francia con el triunfo de Matteo Arnaldi 7-6 (6), 6-2, 6-4 en la tercera ronda del viernes.

Rublev evidenció su frustración por su falta de precisión durante el partido en el que cometió 37 errores no forzados y cuatro faltas dobles. Tras enviar un derechazo a la red en el tercer set, golpeó su raqueta con su rodilla cuatro veces.

“Estoy completamente decepcionado conmigo mismo, con la forma en la que me comporté, la forma en la que actué y no recuerdo jamás haberme comportado así de mal en un Grand Slam”, indicó. “Fue la primera vez que me comporté así de mal”.

Rublev inició el Abierto de Francia como contendiente tras ganar el Abierto de Madrid este mes.

Arnaldi, 35mo del mundo, enfrentará al ganador del duelo entre Stefanos Tsitsipas y Zhizhen Zhang, que se disputa más tarde.

El número dos Jannik Sinner avanzó al dejar fuera a Pavel Kotov 6-4, 6-4, 6-4.

Coco Gauff avanzó a la cuarta ronda del Abierto de Francia al vencer 6-2, 6-4 el viernes a la semifinalista del Abierto de Australia Dayana Yastremska.

La tercera sembrada presionó a su rival para que cometiera 38 errores no forzados en la cancha Philippe Chatrier y convirtió cinco de 11 puntos de quiebre.

Después de que varios sembrados quedaron fuera del torneo el jueves, la italiana Elisabetta Cocciaretto dio otra sorpresa al vencer 7-6 (4), 6-2 a Liudmila Samsonova (17) en la cancha Suzanne Lenglen. Cocciaretto, quien es 51ma de la clasificación mundial, alcanzó la cuarta ronda de un Grand Slam por primera vez en su carrera.

Ahora enfrentará a Gauff. La pareja se ha enfrentado dos veces y Gauff ha ganado ambas ocasiones.

“Definitivamente es una peleadora”, dijo Gauff sobre la italiana.

Gauff ha ganado el U.S. Open y fue finalista en Francia en el 2022.

También su compatriota Sofia Kenin, en el 2020, el mismo año que ganó el Abierto de Australia.

Pero en esta ocasión Kenin perdió 6-2, 7-5 ante la danesa Clara Touson, quien ahora se verá ante la dos veces finalista de Wimbledon Ons Jabeur. La tunesina que es la octava sembrada venció a la canadiense Leylah Fernandez (31).

La campeona de Wimbledon Marketa Vondrousova venció a la francesa Chloé Paquet 6-1, 6-3. La quinta sembrada se verá ante Olga Danilovic, 125ma del mundo.

Danilovic, quien viene de la ronda de clasificación, venció 0-6, 7-5, 7-6 (8) a Donna Vekic y disputará la cuarta ronda por primera vez en un torneo de Grand Slam.

Después de la lluvia interrumpió el torneo los últimos tres días, se espera un aguacero en la tarde. Los juegos fueron suspendidos dos veces el viernes.

La número uno del mundo Iga Swiatek enfrentará más tarde a Marie Bouzkova en la tercera ronda.

Por cuarto día consecutivo se retrasaron los partidos en las canchas en exterior por la lluvia.