Triunfan Cardenales sobre Rays en duelo de intrascendentes

Tampa, Florida.- El venezolano Willson Contreras conectó un jonrón, Alec Burleson bateó un sencillo de dos carreras como la pieza maestra en una segunda entrada de cinco anotaciones y los Cardenales de San Luis derrotaron el jueves 7-4 a los Rays de Tampa Bay.

Sonny Gray (12-6) permitió tres carreras y seis hits en cinco entradas, con seis ponches y una base por bolas para llevarse la victoria. Kyle Leahy, Matt Svanson y JoJo Romero (cuarto salvamento) se combinaron para limitar a Tampa Bay a una carrera y cinco hits el resto del camino.

En desventaja por 1-0 al entrar en la segunda, los Cardenales consiguieron hits remolcadores de Nathan Church y Lars Nootbaar antes de que otra carrera llegara por un lanzamiento descontrolado. Burleson empujó dos carreras con un sencillo al jardín derecho.

El panameño Iván Herrera añadió un sencillo remoldacor en la cuarta y Contreras conectó su 18º jonrón de la temporada en la séptima contra Bryan Baker.

El cubano Yandy Díaz conectó un jonrón de dos carreras en la tercera por Tampa Bay. Fue su 17º jonrón en el Steinbrenner Field y el 21º de la temporada en general.

Joe Boyle (1-3) sufrió su primera derrota en casa esta temporada. Permitió seis carreras, cinco de ellas limpias, en nueve hits con cinco ponches y tres bases por bolas en cinco entradas.

Por los Cardenales, el panameño Herrera de 4-1 con una anotada y una producida. Los venezolanos Contreras de 5-2 con una anotada y una empujada, Pedro Pagés de 4-0 con una anotada.

Por los Rays, el cubano Díaz de 3-2 con una anotada y dos producidas. El dominicano Junior Caminero de 4-1 con una remolcada. El venezolano Everson Pereira de 2-0.