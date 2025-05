Trent Alexander-Arnold se despide del Liverpool

“Solo soy un joven normal de Liverpool cuyos sueños se han hecho realidad”. Fueron las declaraciones de Alexander-Arnold cuando su equipo ganó la Liga de Campeones en Madrid en 2019 frente al Tottenham.

Una cita que fue pintada en un mural en Sybil Road, a unas manzanas de Anfield. Con el equipo de su ciudad, Alexander-Arnold lo ganó todo: una Champions, dos Premier League, la FA Cup, dos Copas de la Liga, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. Todo. Su próximo reto es uno individual, ganar el Balón de Oro.

Y para conseguirlo, el inglés cree necesario abandonar su zona de confort. Arriesgarse y mejorar. Es la puntilla de una decisión afectada por una cadena de desdichas… para el Liverpool.

Alexander-Arnold anunció que se marcha del Liverpool a través de un comunicado con un vídeo en el que dijo adiós al club de su vida. Su futuro apunta al Real Madrid: “Después de 20 años en el Liverpool, ahora es el momento de confirmar que me iré al final de la temporada. Esta es la decisión más difícil que he tomado en mi vida. Sé que muchos de ustedes se han preguntado por qué o se han sentido frustrados porque aún no he hablado de esto, pero siempre fue mi intención mantener mi enfoque completo en los mejores intereses del equipo, que era asegurar el título número 20″, dijo.

El periodista deportivo italiano, Fabrizio Romano, asegura que el inglés ya tiene un acuerdo con el Real Madrid.

“Este club ha sido mi vida entera, mi mundo entero, durante 20 años. Desde la Academia hasta ahora, el apoyo y el cariño que he sentido de todos, dentro y fuera del club, me acompañarán para siempre. Les estaré eternamente en deuda. Pero nunca he conocido otra cosa y esta decisión se trata de experimentar un nuevo desafío, salir de mi zona de confort y superarme tanto profesional como personalmente. Lo he dado todo cada día que he estado en este club, y espero que sientan que he devuelto algo a cambio durante mi tiempo aquí”, dijo Alexander-Arnold.

Y prosiguió: “Desde el fondo de mi corazón, agradezco a todos: a mis entrenadores, a mis representantes, a mis compañeros de equipo, al personal y a nuestros increíbles seguidores, durante los últimos 20 años. He tenido la suerte de vivir mis sueños aquí y jamás daré por olvidados los momentos especiales que he tenido la fortuna de vivir con todos ustedes. Mi amor por este club nunca morirá”.

Liverpool: “Trent ha decidido abandonar el club”

El Liverpool, por su parte, también subió una nota en la que comunicó la decisión: “El jugador de 26 años pondrá fin a su relación de dos décadas con los ‘reds’ tras haber tomado la decisión de abandonar Anfield una vez que su contrato finalice el 30 de junio de 2025″.