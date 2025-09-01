Traspaspos del Wrexham alcanzan los 40 mdd tras fichar a Ben Sheaf de Coventry

Wrexham.- Wrexham llevó su gasto en la ventana de transferencias de verano a cerca de 40 millones de dólares al fichar este lunes a Ben Sheaf de Coventry, también de la Championship.

Es el último fichaje destacado del club galés, que es propiedad de las celebridades de Hollywood Ryan Reynolds y Rob McElhenney, desde que aseguraron tres ascensos consecutivos sin precedentes para jugar en la segunda división del futbol inglés por primera vez desde la década de 1980.

Sheaf, un mediocampista defensivo, fue adquirido por una tarifa reportada de 6.5 millones de libras (8.8 millones de dólares). Otros jugadores que se han unido a Wrexham en esta ventana incluyen al extremo galés Nathan Broadhead —en un acuerdo récord para el club que podría alcanzar los diez millones de libras (13.5 millones de dólares)—, el exdefensor de Inglaterra Conor Coady y el internacional neozelandés Liberato Cacace.

Wrexham ha jugado cuatro partidos de liga esta temporada, y el sábado registró su primera victoria contra Millwall.

El equipo, que ha obtenido inversión financiera externa a través de la familia Allyn con sede en Nueva York, también es el tema de la serie documental ganadora del Emmy “Welcome to Wrexham”, que lleva a los espectadores detrás de escena en el club y ha aumentado el atractivo global del equipo principalmente debido a la presencia de Reynolds.