Tottenham: James Maddison se someterá a cirugía para reparar cruzado anterior

Londres, Inglaterra.- El centrocampista James Maddison se someterá a una cirugía por una rotura de ligamento cruzado anterior, informó Tottenham el jueves.

Maddison se lesionó el domingo durante el amistoso de pretemporada de los Spurs contra Newcastle en Seúl. No se dio un plazo para su recuperación.

"Su cirugía se llevará a cabo en los próximos días y, después de eso, James comenzará su rehabilitación con nuestro equipo médico", dijo Tottenham en un comunicado. “Todos en Tottenham Hotspur le desean a James una recuperación completa y rápida”.

La recuperación de una cirugía de ligamento cruzado anterior puede llevar entre 6 y 12 meses, lo que significa que Maddison probablemente se perderá la mayor parte de la próxima temporada, que comienza la próxima semana.

Es el último golpe para Maddison, de 28 años, quien se perdió la final de la Liga Europa la temporada pasada por una lesión en la rodilla. Tottenham venció al Manchester United para obtener el título del certamen continental y el boleto para disputar la próxima edición de la Liga de Campeones.