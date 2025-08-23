Tottenham impacta y vence a un descuidado Manchester City

Londres.– Tottenham continuó su espectacular inicio de temporada en la Liga Premier bajo el mando del nuevo entrenador Thomas Frank.

Con goles de Brennan Johnson y Joao Palhinha aseguraron una impresionante victoria el sábado por 2-0 visitando al Manchester City.

Fue una tarde para el olvido para el portero del City, James Trafford.

Los Spurs anotaron cuatro sin respuesta de visitante ante el City la temporada pasada y esta vez celebraron su triunfo 2-0 cuando Palhinha, cedido a préstamo, aprovechó un error del debutante local Trafford poco después de que Johnson abriera el marcador.

Tottenham merece los elogios, pero Trafford seguramente será el más criticado. El guardameta inglés regresó al Estadio Etihad este verano en un movimiento de 27 millones de libras (36,5 millones de dólares) desde Burnley.

El gol de Johnson fue difícil de evitar, pero Trafford podría haber sido expulsado por un torpe desafío sobre Mohammed Kudus antes de que su error le permitiera anotar a Palhinha en el descuento de la primera mitad.

Ederson regreso tras estar fuera por una enfermedad, pero observó el juego desde el banquillo. Continúan las especulaciones sobre su futuro y la posible llegada de la estrella del Paris St Germain, Gianluigi Donnarumma.

En un día difícil para el equipo local, el recién fichado Rayan Ait-Nouri se lesionó y fue reemplazado por Nathan Ake a la mitad del primer tiempo.

Poco después, Tottenham encontró la red. Un cabezazo desviado de Pape Matar Sarr dejó abierto a Richarlison, quien disparó y le dejó el balón a Johnson para que rematara.

El gol inicialmente fue anulado por un fuera de juego, pero finalmente los árbitros concedieron la anotación tras revisar el VAR y que desató celebraciones salvajes en el sector visitante.

El City se desmoronó a partir de ese momento. Trafford le pasó imprudentemente el balón en su propia área a Nico González, quien tenía a Sarr a sus espaldas. El balón quedó suelto para Richarlison y luego llegó a Palhinha para marcar el segundo de los Spurs.

Más tarde, Leeds visita al Arsenal, pero antes: Bournemouth vs. Wolverhampton, Brentford vs. Aston Villa, y Burnley vs. Sunderland.