Tormenta eléctrica interrumpe partido inaugural entre Eagles y Cowboys

Filadelfia.- Los Eagles de Filadelfia tuvieron que interrumpir su partido inaugural de la temporada contra los Cowboys de Dallas, debido a una tormenta eléctrica que se abatió el jueves en las proximidades del Lincoln Financial Field, cerca del final del tercer cuarto.

Con dos acarreos de touchdown de Jalen Hurts, el Jugador Más Valioso del Super Bowl, los Eagles campeones de la liga tenían una ventaja de 24-20 cuando restaban 4:44 minutos del tercer cuarto.

Llegó entonces la interrupción.

Los Eagles anunciaron en las pantallas gigantes del estadio que el Servicio Meteorológico Nacional había emitido una advertencia severa que podría producir condiciones extremas, incluyendo relámpagos y fuertes vientos. Los Eagles instalaron a los fanáticos a abandonar las áreas de asientos al aire libre y buscar refugio en el salón.

Los equipos se dirigieron a sus vestuarios.

El duelo estaba programado para reanudarse a las 11:30 de la tarde.

Los Eagles desplegaron su bandera de campeones de 2024 antes del partido. Luego comenzaron los verdaderos fuegos artificiales, cuando el tackle defensivo Jalen Carter fue expulsado por escupir al mariscal de campo de Dallas, Dak Prescott.