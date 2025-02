Ciudad Juárez.- Unos irreconocibles Bravos de Ciudad Juárez cayeron goleados en propia casa la tarde de este sábado ante los Diablos Rojos del Toluca por marcador de 0-4.

El cuento de los 11 monigotes con la misma camiseta

El clima era de primavera, el pasto estaba tan bien como podía estar y la grada se llenaba de poco a poco. Ni frío ni calor….Así arrancaban las hostilidades entre los Bravos de Ciudad Juárez y los Diablos Rojos del Toluca.

No marcaban ni los tres minutos de partido y a Luis “Puma” Rodríguez ya lo bajaban de un jalón. Bryan García se llevaba su amarilla. De ahí en más la cosa era round de estudio. Por lo menos hasta que a Óscar Estupiñán se le ocurrió colarse por la banda y acabar una jugada.

Duraba poco el gusto de mandar para atrás al Toluca. Eso de querer ponerse al tú por tú al contragolpe volvía a pasar factura. La mala salida le daba el gol de la ventaja a Paulinho. 0-1 favor los rojos al minuto 11.

El segundo tanto de la tarde caía apenas cuatro minutos más tarde. Todo por obra y gracia de una mala entrega de balón cortesía de Dieter Villalpando. Jesús Angulo tomaba la pelota, movía a toda la línea de fondo y cruzaba el disparo para el 0-2. Juárez era irreconocible.

Se aproximaba la media hora de compromiso y los de las tierras de Juan Gabriel eran igual de operantes que un maquiloco dormido. La retención de balón era un concepto desconocido y a los laterales los traían como trapo para lavar carros. Ralph Orquín y Denzell García se mandaban hacer el peor partido de sus humildes vidas.

El tercer gol era una mentada de madre al minuto 26, vale la pena describirlo todo. Ralph Orquín le pone un balón al pie a Sebastián Jurado. El ex Tiburón, en lugar de despejar a donde fuera, la quiere hacer de Ronaldinho con una gambeta y Paulinho lo termina trabando. Acto seguido, el portugués remata desde el piso un esférico que se había quedado en la raya. 0-3 favor los Diablos al minuto 26.

Todo, absolutamente todo el partido se jugaba en la propia área grande de los locales. El respetable le chiflaba con todo a Sebastián Jurado y Moisés Mosquera también se equivocaba en la cobertura (Para no perder la costumbre). La única buena noticia para los fosforescentes era que faltaban 10 minutos para el entretiempo.

No fue hasta el 44 cuando los muchachos de Martín Varini empezaron a enseñar los signos vitales. Jairo Torres se perdía una con disparo cruzado y Guillermo Castillo (Que no se llama así, pero así nos dijo que le dijéramos), le pegaba al travesaño.

Afortunadamente el reloj estaba obligado a seguir su curso y el padre tiempo era tantito (Nomás tantito) misericordioso con los caballos. Nos íbamos a la regadera con el 0-3: a los fronterizos les caía todo el peso del chorizo.

Uno más

Arrancábamos la segunda parte con Bravos cambiado. Se iban Dieter Villalpando, Jesús Murillo y Ralph Orquín. Se notaba la diferencia porque lo primero que hizo Madson de Souza recién entrado fue pegar un fierrazo con dirección al arco.

Justo cuando Juárez se veía menos inseguro Toluca recobraba el dominio del balón. Movían la número cinco a placer y se daban el lujo de buscar juego colectivo cuando el tiro lo tenían directo al arco. A todo esto Castillo hacía lo que pocas veces: metía la pierna y se merecía la amonestación tras una falta.

La enjundia del arranque se apagaba rumbo a la hora de partido. Otra vez presionaban a Bravos, otra vez lo obligaban a pasar más tiempo yendo para atrás que para enfrente. Entraba de cambio Saminu Abdullahi y que fuera lo que dios quisiera….Por qué empatar se antojaba difícil.

Por el lado de los comandados por el Turco Mohamed el que salía de cambio era Alexis Vega bajo la misma condecoración que la afición le concedía en su momento a un tal Marco Jhonfai Fabián de la Mora: el grito de “Borracho, borracho”.

Nos quedaba menos de media hora por disputar y a la localía seguía sin vérsele nada. No pasaba de un mal pelotazo de Moisés Mosquera que no llegaba a ninguna parte.

Al minuto 70 el cuadro del Estado de México empezaba a desactivar sistemas y a hacer las maletas para arrancarse con rumbo al Cosmovitral. Se conformaban con darle bola a un Juárez que no así se las ingeniaba para aprovechar

Toluca puso uno más en el tanteador para que se luciera Paulinho con su hat trick. El del error fue Mosquera y el disparo fue fuerte y la parte superior de la red. El lusitano tenía su triplete, los mustios tenían tarde redonda y Bravos….Bravos nada más tenía vergüenza.0-4 el luminoso con Tragos de Amargo Licor de fondo en el sonido local.

Arribábamos al minuto 80 y la temperatura se caía, casi como si la propia naturaleza quisiera correr a Juárez de su cancha. Dentro de la misma la de gajos no hacía más que pasearse, ahora si parecía haber cese al fuego. Mérito tenía Jairo Torres en no tendieras, pero no podía él solito por las bandas.

El único destello por el lado de los de Varini era Diego Campillo que ya no quería un quinto gol en su conciencia. No faltaban, sobraban cinco minutos en el reloj.

Habiendo cumplido 90 minutos y otros seis de propina (Sí, seis) el Licenciado en Educación Física de Aguascalientes Adonaí Escobedo González, vestido en color pitufo, hizo sonar el silbato para detener la humillación a Juárez. 0-4 se terminó el menester.